Votre ado enregistre vos conseils, même s’il n’en a pas l’air, c’est une étude qui le dit

Une étude publiée par des chercheurs de l’Université de l’Illinois montre que même si les adolescents semblent rejeter les conseils de leurs parents au sujet de la scolarité, ils les appliquent toujours d’une manière ou d’une autre.

Votre enfant n’écoute jamais vos conseils ? Vous avez l’impression de parler dans le vide ? Pas de panique, en réalité, ils vous écoutent pour de vrai. C’est en tout cas les conclusions de l’étude « Défis académiques au début de l’adolescence : conseils des mères et réponses des jeunes aux conseils » publiée dans le Journal of Applied Developmental Psychology publiée le 23 mai dernier par des chercheurs de l’Université de l’Illinois.

Des conseils rejetés puis écoutés

Celle-ci montre que les mères sont souvent désireuses de donner des conseils à leurs adolescents sur leurs difficultés scolaires, mais que leurs enfants ne semblent pas réceptifs. En réalité, ceux qui ne semblent pas écouter leurs parents prennent réellement en compte leurs conseils.

Les chercheurs ont examiné les conversations entre 100 élèves de dernière année de lycée et leurs mères sur leurs difficultés scolaires. Ils ont ensuite analysé les stratégies et conseils donnés par la mère et la réponse de leur enfant. Ils ont par la suite corrélé ces résultats avec la manière avec laquelle ce dernier s’est comporté après son entrée à l’université l’année suivante. Une période souvent difficile où ils doivent s’adapter à un nouvel environnement, autant amical que scolaire.

« Nous voulions comprendre ce qui se passait dans les conversations entre parents et enfants. Nous nous sommes concentrés sur les défis académiques tels que la difficulté à comprendre l’exigence scolaire, l’ennui en classe ou les problèmes de gestion du temps, car les attentes et la pression académiques commencent à augmenter à cet âge. Nous voulions savoir ce que les parents disent à leurs enfants sur la façon de gérer ces facteurs de stress et comment les enfants réagissent. » Kelly Tu, professeur agrégée au Département de développement humain et d’études familiales, et autrice de l’étude.

Pour cette analyse, les binômes devaient passer cinq minutes à discuter d’un problème scolaire que l’enfant avait récemment rencontré. Les chercheurs ont constaté que les mères donnaient le plus souvent trois types de conseils différents : la réévaluation cognitive – soit suggérer des moyens de recadrer le problème, considérer d’autres explications, considérer les expériences comme des opportunités d’apprentissage –, l’élaboration de stratégies – encourager les jeunes à rechercher des solutions –, ainsi que la recherche d’aide – trouver quelqu’un qui peut les aider, comme un enseignant, un parent ou un frère ou une sœur aînée.

Les réponses des enfants allaient de l’accord sans broncher, à la réponse ambiguës telles que « peut-être » ou « je ne sais pas ».

Et surprise, dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté que les jeunes dont les mères avaient fourni des conseils de réévaluation cognitive avaient une capacité d’adaptation plus grande à l’université. « Même s’ils ne semblent pas réceptifs sur le moment, nous constatons que certains conseils ont quand même des bénéfices à plus long terme », a affirmé Kelly Tu, autrice de l’étude.