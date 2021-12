Voici Pluryel, une collection de vêtements colorés et non genrés qui va vous faire craquer

Parce qu’on n’a toujours pas compris pourquoi il devait y avoir des vêtements « féminins » ou « masculins », Pimkie décide de tout décloisonner avec Pluryel, sa nouvelle collection non genrée.



Il est temps qu’on porte enfin les fringues que l’on souhaite et dans lesquelles on se sent bien, sans distinction de genres. Pimkie l’a bien compris dernièrement avec sa nouvelle collection capsule aux couleurs pop, Pluryel, imaginée sans distinction de genre, et qu’on pourra prêter (si on le souhaite, on peut aussi tout garder pour soi) à son mec, à son père ou à son frère.

La collection Pluryel de Pimkie est juste ici

Une collection d’une quinzaine de pièces à tout petit prix, car ce n’est pas parce que ça doit aller à tout le monde que ça doit être cher. Au lieu de prendre le parti de couleurs « neutres », des beiges et des marrons un peu tristes dans un automne en dégradés de gris, la marque de prêt à porter a choisi des couleurs à la fois vintage et super positives pour apporter un peu de positivité à cette fin d’année.

Bob en jean motif vagues bleu, 15,99 €

Pimkie s’en est donc donné à coeur joie avec des sweat pants violets et des hoodies aux vagues colorées dans lequel on s’imagine déjà regarder les séries qu’on a en retard (mais aussi faire du sport pour les plus motivées d’entre nous).

Un ensemble veste et pantalon assez streetwear conçus avec plusieurs matières de jeans qui sent bon les années 1970 et le patchouli (sans oublier le bob pour un rendu très chill). Ou encore des t shirts à manches longues ou des chemises où s’invitent le signe du yin et yang (en motif mais aussi en petit clin d’oeil sur la poitrine) qu’on dessinait si bien sur nos agendas de cinquième.

Sweat à capuche imprimé vagues multicolores violet, 39,99 €

Une inspiration année 2000 assumée

Une collection pas prise de tête et aux designs super cools, qui joue un peu sur cette tendance Y2K. Ça nous met un petit coup de vieux mais qui nous rappelle aussi à quel point les années 2000 étaient chouettes et pleines d’ondes positives. Comment ne pas craquer pour le petit pull sans manches à col en V en mode Clueless à porter avec un petit jean et une chemise trop grande ou seulement avec une mini-jupe à carreaux ?

Pull sans manches motif inscription noir, 29,99 €

La collection Pluryel de Pimkie est juste ici

Mais notre coup de cœur dans la collection capsule Pluryel c’est cette pièce maîtresse avec lequel on se voit bien aller travailler au chaud : un pull noir qu’on dirait tricoté par sa mamie preférée, ultra confortable et bien large avec des gratte-ciels lavandes et oranges et des planètes sur lesquels on aimerait bien se perdre.

À porter avec un bon gros baggy ou des cuissardes pour sortir (ou juste parce qu’on aime le combo gros pull et bottes hautes, valeur sûre de tous nos hivers).

Pull motif immeubles multicolores noir, 39,99 €

La collection Pluryel est disponible sur le site de Pimkie, et va du S au L, pour des prix entre 15,99 (les petits bobs plein de personnalités qui rappellent Daddy DJ) et 69,99 euros (pour une veste à écussons aux vibes violettes). On n’est pas venues pour souffrir ni pour vider son PEL, ok ?

À lire aussi : « Je me suis senti•e revivre » : 4 personnes non binaires embrassent leur identité de genre