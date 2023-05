Voici le podcast qui vous donnera envie de voyager en train solo

Louie Creative, l’agence de contenus du studio de podcast Louie Media, s’associe à Trainline pour créer « Destination inconnue ». Le podcast qui va vous donner envie de partir en train pour une aventure solitaire est disponible sur toutes les plateformes d’écoute.

« Vous êtes des aventuriers, pourquoi ne pas essayer […] Pas besoin de conseils avisés, oublie ta boussole et laisse-toi porter. » C’est par ces douces paroles chantées et écrites par Edie Blanchard et composées par Jean Thévenin que commence le premier épisode de Destination inconnue.

Cette aventure, à travers les rails de France et d’Italie, donne des allures de poésie à un moyen de transport que tout le monde connaît : le train ! L’une des manières de voyager la plus écologique, sécurisée et accessible qui soit.

Une odyssée qui met en avant les avantages de Trainline. Une application qui permet à ses utilisatrices et utilisateurs de réserver des trajets en train ou en bus en Europe. Elle permet aussi de comparer des centaines de compagnies pour faire des économies sur ses billets de train, ou ses aventures de vie dans le cas de ce podcast.

De plus, comme la vie est bien faite, à partir du 4 mai, les ventes sont ouvertes sur Trainline pour tous les trajets du 4 septembre au 8 novembre. Le moment idéal pour planifier son prochain voyage en Europe et éviter les touristes de la période estivale !

Pochette du podcast « Destination inconnue » de Louie Creative & Trainline // Source : Louie Creative// Crédit : Orane Sigal

Un podcast féministe à propos du voyage en solo

Le message principal de Destination inconnue pourrait être « L’important ce n’est pas la destination, mais le voyage ». Au-delà de son côté fictionnel, à travers les nombreuses rencontres et questionnement d’Edie, les auditeurs et auditrices obtiendront des tips sur le voyage en solitaire et des préconisations pour découvrir les villes de Milan et Lyon plus sereinement. À commencer par une baisse de la charge mentale concernant ses finances, grâce à l’utilisation de Trainline qui permet de comparer tous les tarifs et de réserver le meilleur trajet en train.

Pour les créateurs du podcast, il s’agit surtout de redonner le goût du voyage et d’apprendre à lâcher prise afin de vivre une expérience de développement personnel. Car le voyage en train, quelle que soit la destination, c’est aussi ça ! Avoir la possibilité de partir n’importe où, n’importe quand, avec ou sans bagages, seule ou à plusieurs. En résumé, c’est une aventure à portée de main.

Edie Blanchard, réalisatrice et comédienne, interprète du podcast « Destination inconnue » // Source : Alexis Croisé

De quoi parle le podcast « Destination inconnue » ?

Le premier épisode intitulé : « Voyageuse en herbe ou comment le voyage peut (peut-être) permettre de reprendre sa vie en main » annonce la couleur ! Le personnage principal interprété par Edie Blanchard, réalisatrice et autrice, est lassé de sa routine quotidienne et cherche un moyen de ne plus avoir l’impression de vivre comme une soixantenaire alors qu’elle a tout juste 30 ans.

Elle décide de partir en Italie, sans trop de but, si ce n’est pour flâner dans le pays le plus romantique qui soit et surtout manger des pâtes al dente. Ça tombe bien, Edie est freelance, elle peut travailler partout. Ce podcast est une fiction, mais Destination inconnue pourrait ressembler à un réel épisode de vie d’Edie Blanchard (surtout que son personnage porte le même prénom).

Son seul problème, dont elle se débarrasse assez vite, c’est qu’elle vit en couple, son compagnon est plutôt casanier et elle sent que cette romance touche à sa fin. Cette décision de partir en voyage tombe donc à point pour Edie. L’occasion de faire le vide et de se concentrer sur ses véritables envies et d’apprendre à se connaître.

Évidemment, si vous êtes du genre à tout prévoir à l’avance, Destination inconnue peut déjà être un premier avant-goût de ce que pourrait-être votre future excursion. Car le périple d’Edie vous réserve bien des surprises. Composé de huit épisodes d’environ 25 minutes chacun, le podcast retracera les différentes étapes de son voyage comme si vous y étiez. Une immersion totale disponible sur toutes les plateformes d’écoute (Spotify, Deezer, Apple Podcast…) !

Bien-sûr, si vous êtes encore frileuse à cette idée, vous pouvez tout simplement commencer par flâner sur l’application Trainline pour rêver au voyage que vous pourriez entreprendre. Vous cliquerez sur le bouton quand vous serez prête, tout vient à point à qui sait attendre.