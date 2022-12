Voici comment reproduire la bouche soft goth de Jenna Ortega dans Mercredi

La makeup artist de la série Mercredi a dévoilé les secrets du look beauté de Jenna Ortega et de sa moue boudeuse. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on peut la reproduire en un claquement de doigts !

Mercredi, la série Netflix réalisée (entre autres) par Tim Burton et qui se focalise sur l’adolescence de Mercredi Addams, fille chérie de Gomez et Morticia Addams, fait le buzz depuis son lancement, le 23 novembre dernier — selon la plateforme de streaming, plus de 50 millions de foyers auraient visionné la première saison. Le personnage principal, joué par l’actrice Jenna Ortega, est autant salué pour ses répliques chocs que pour l’esthétique d’inspiration gothique de ses tenues. Et que dire de son maquillage ! On a récolté des infos sur le look beauté de Mercredi, et plus particulièrement sur les produits utilisés pour mettre en valeur sa moue boudeuse.

© Netflix

Une bouche dark comme l’âme de Mercredi

Dans une vidéo publiée sur TikTok, et qui comptabilise à ce jour plus de 2,5 millions de vues, la créatrice de contenu beauté et pop culture Cat Quinn révèle en exclusivité les produits utilisés par Tara McDonald, la makeup artist de la série, pour maquiller les lèvres de Jenna Ortega et leur donner un aspect bouche mordue naturel : « l’idée était qu’elle ait l’air d’avoir des lèvres naturellement foncées. Je ne voulais pas qu’on ait l’impression [que Mercredi] porte du rouge à lèvres », explique la maquilleuse au magazine Cosmopolitain.

Pour réaliser ce look, Tara McDonald a commencé par redessiner la bouche de l’actrice américaine avec le crayon Nightmoth de MAC, puis a estompé la matière vers l’intérieur des lèvres avant d’appliquer un baume transparent de la marque DR.PAWPAW (8,45 € pour 25 ml). Simple et horriblement efficace.

Crayon à lèvres teinte Nightmoth — MAC — 22 € pour 1,45 g

Crédit photo image de Une : © Netflix