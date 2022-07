Vidéo : L’humoriste Laura Calu envoie bouler les conseils non sollicités sur la maternité

L’humoriste Laura Calu, nouvelle mère depuis quelques mois, est tout particulièrement douée pour aborder les sujets qui fâchent avec humour et fougue.

La maternité est une source infinie d’inspiration pour les humoristes. Avant d’avoir le nez (littéralement) dedans, peu sont celles et ceux qui arrivent à taper dans le mille et à faire rire en parlant de situations dans lesquelles on peut se retrouver facilement en tant que jeunes parents.

Laura Calu, qui a eu un bébé il y a quelques mois, a fait de sa maternité sa nouvelle thématique, et elle arrive, avec brio, à nous faire marrer.

Laura Calu et les conseils à côté de la plaque de ses parents

Quand on devient parent, on le sait, on se prend relativement souvent, pour ne pas dire tout le temps, des conseils non sollicités dans la tronche. Absurdes, décalés, hors sujets ou parfois juste maladroits, les conseils de ceux qui veulent initialement nous aider dans notre rôle de parents, fluctuent encore plus vite que le cours boursier de la couche jetable (je ne garantis pas qu’il y ait réellement un cours de la bourse sur la couche, mais c’est pour la blague hein, calmons-nous).

Ce sujet a inspiré l’humoriste Laura Calu, qui en a fait une vidéo pince-sans-rire, pour mettre le nez dans le caca de ses parents qui lui prodiguent des conseils bien à côté de la plaque, et dont elle n’avait pas besoin.

Comme souvent, Laura tape dans le mille et on peut très facilement se retrouver dans les situations qu’elle met en scène.

Message à celles et ceux qui se permettent sans vergogne de donner leur avis sur notre parentalité : les conseils, c’est sympa, mais seulement s’ils sont sollicités. Si ce n’est pas le cas, merci de vous abstenir.

