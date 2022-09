Vaccination anti-Covid, titres-restaurant… Tout ce qui change au 1er octobre

Ce mois-ci, de nombreuses mesures visent à répondre aux difficultés financières des Français, dues notamment à la crise énergétique et à l’inflation. Passage en revue de ce qui va changer dans notre quotidien.

Hausse du plafond journalier des tickets-restaurant

Jusque-là limité à 19 euros par jour, le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant va être revu à la hausse. Il passera, dès le 1er octobre, à 25 euros. Pour les personnes utilisant leurs titres-restaurant pour faire des courses, les supermarchés et grandes surfaces permettent aussi, depuis le 18 août, d’acheter des produits nécessitants de cuisiner, comme les pâtes, le riz ou encore la viande et le poisson, ce qui n’était pas permis jusqu’ici.

Hausse du taux d’usure

C’est une bonne nouvelle pour les Français qui envisagent d’emprunter. Le taux d’usure, qui correspond au taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter de l’argent, va être réévalué dès le 1er octobre. Aujourd’hui fixé à 2,57% pour les prêts de 20 ans et plus, et à 2,60% pour les prêts entre 1 et 20 ans, ce taux, recalculé chaque trimestre, passera à 3,05%. Actuellement, les taux d’intérêt augmentent plus vite que le taux d’usure, expliquant qu’un nombre croissant de dossiers de prêts sont refusés. Dès le 1er octobre, les établissements bancaires vont donc ainsi pouvoir accorder des prêts à un taux supérieur.

Mise en place du passeport prévention

Ce passeport regroupera l’ensemble des attestations, certificats et diplômes obtenus par un salarié en matière de santé et de sécurité au travail. Sur son site, le gouvernement précise qu’un demandeur d’emploi en bénéficiera au même titre qu’un salarié.

Déduction forfaitaire des cotisations patronales grâce aux heures supplémentaires

À partir du mois prochain, les heures supplémentaires ainsi que les jours de repos renoncés (et donc travaillés) donneront droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales. Cette mesure, portée par la loi sur la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, s’appliquera uniquement aux entreprises comptant entre 20 et 249 salariés. Son montant sera fixé par décret.

Rappel de vaccination anti-Covid

La campagne de rappel pour se faire vacciner contre le Covid-19 débutera le 3 octobre. Selon les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), les personnes concernées pourront utiliser l’un des trois vaccins les plus adaptés aux sous-variants, dont Omicron, mais aussi coupler ce rappel avec la vaccination contre la grippe, dont la campagne débutera le 18 octobre.

