Émilie, 4 300€ par mois à deux : « Un loyer et un crédit à rembourser, c’est un gros budget »

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Emilie qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

Prénom : Émilie

Âge : 30 ans

Métier : Prof agrégée dans un lycée privé

Salaire mensuel : 2 500€ net par mois après prélèvement à la source, et 1 800€ net pour son partenaire avec lequel elle est pacsée depuis 6 mois

après prélèvement à la source, et pour son partenaire avec lequel elle est pacsée depuis 6 mois Lieu de vie : un appartement en location dans un village de campagne, en attendant de pouvoir s’installer dans la maison que le couple rénove

Les revenus d’Émilie et de son partenaire

Émilie est prof agrégée, et travaille dans un lycée privé où elle est en CDI depuis 9 ans. Pour ce poste, elle gagne 2 500€ net par mois après prélèvement à la source. Si ce salaire lui semble suffisant pour ses besoins, elle estime toutefois que le métier de prof n’est pas rémunéré à sa juste valeur.

« Je suis satisfaite de mon salaire par rapport à ma charge de travail et à mes conditions de travail. J’aime ce que je fais, mais j’estime que les profs sont sous-payés en général. »

Son conjoint, quant à lui, gagne 1 800€ par mois net dans le milieu hospitalier. Ils n’ont pas d’autre source de revenu, et gèrent donc à deux un budget de 4 300€ par mois.

L’organisation financière du couple

Pour gérer les dépenses communes et personnelles, le couple a choisi de se partager un compte commun, sur lequel ils virent chaque mois de quoi couvrir leurs dépenses jointes, tout en gardant leurs comptes respectifs pour leurs dépenses personnelles.

Du fait de leur différence de salaire, Emilie a rapidement proposé à son conjoint d’établir un système de partage des dépenses au pro-rata de leurs revenus.

« Nous avons fait un calcul de pro-rata à 55/45 : on reçoit nos salaires sur nos comptes persos, avant de verser ce pourcentage sur le compte commun. Comme c’est moi qui gagne plus, c’est moi qui ai proposé cette solution : je trouvais ça un peu injuste qu’on fasse 50/50 et qu’il ne lui reste moins à la fin du mois. »

Une manière pour le couple de gagner une indépendance financière et de créer son épargne sans avoir à se justifier. Pour Émilie, c’était indispensable.

« J’étais contre l’idée d’un seul compte commun, sans redistribution d’argent chacun de son côté. C’est ce que faisaient mes parents et quand ils se sont séparés il y a quelques années, cela a posé énormément de problèmes… Ma mère m’a prévenue, et ma dit de ne surtout pas faire la même chose ! C’est important pour moi qu’on puisse faire ce qu’on veut de notre argent, de ne pas avoir à se justifier. »

Revenus d’Émilie et son conjoint

Deux loyers pour le moment

Du côté des dépenses communes, le plus gros poste du duo est sans conteste celui du logement. Émilie et son partenaire vivent en effet ensemble dans un appartement de village, avec quelques commerces de proximité. Pour ce bien qu’ils louent, ils payent 435€ par mois.

S’ils y logent, c’est parce qu‘ils ont acheté il y a quelques mois une maison, actuellement en pleins travaux pour rénovation et qui n’est pas encore tout à fait habitable.

Ils en achètent chacun la moitié mais c’est Émilie qui prend en charge la majeure part des 120 000€ de frais de rénovation de la maison grâce à son épargne, ce qui la rend « un peu plus propriétaire » du logement que son conjoint. Un choix qui a pu être difficile à accepter pour lui, mais qui leur permet de ne s’endetter que sur 15 ans au lieu de 25.

Pour le crédit de la maison, qui leur a coûté 150 000€, ils remboursent en parallèle 950€ par mois. Emilie raconte :

« On a choisi de continuer à vivre dans notre appartement et de commencer le prêt en même temps. Si on avait du repousser, les divers frais occasionnés auraient été trop élevés. C’est un gros budget, mais on sait qu’on a des salaires confortables, on s’est dit que ce serait sur du court terme. »

En effet, si l’on additionne le loyer, le remboursement du crédit et les factures d’eaux et d’électricité des deux logements, cela représente un budget d’environ 1500€ par mois pour le couple, soit près d’un tiers de leurs revenus. Ils ne paient pas encore de taxe foncière, mais s’attendent à environ 800€ annuels à partir de l’an prochain.

Un bébé en route, et des dépenses plus contrôlées

Une somme qui a pu sembler effrayante pour le couple, qui a découvert quelques semaines après la signature de la vente qu’ils attendaient un bébé ! Émilie avoir été un peu inquiète quand à leurs finances après cette heureuse nouvelle :

« Quand j’ai appris que j’étais enceinte, on a été un peu inquiets ! Un investissement pareil qui se cumulait avec la garde future de l’enfant, du matériel… J’ai commencé à me dire que j’allais devoir faire des heures supplémentaires. Sur le coup, on s’est sentis dépassés. Finalement, on s’est rassurés en faisant les comptes. On a fait des tableaux, des calculs, et on a vu sur quoi on pouvait se restreindre un peu tout en continuant à vivre. Moi, je dépensais beaucoup d’argent en restaurants, et j’ai drastiquement diminué. Mon conjoint adore les chaussures et les vêtements, mais il a limité toutes ces dépenses aussi. »

Les dépenses du couple

Après avoir payé pour leurs deux logements et les factures d’eau et d’électricité qui les accompagnent, la plus grosse dépense du couple se trouve dans les courses alimentaires. Leur alimentation plutôt bio et de saison, leur coûte 500€ par mois, une somme bien plus élevée que ce que coûtait la nourriture à Émilie quand elle vivait seule. Elle explique en riant :

« Je mange plutôt végétarien, et principalement des fruits et des légumes. Mon conjoint mange plus de produits transformés, de viande, de yaourts… Et il a tendance à acheter de la marque, alors que j’ai toujours pris des produits peu chers. Du coup, il y a une belle différence de budget entre ce que me coûtaient les courses toute seule, et ce qu’elles nous coûtent pour deux ! À l’époque, je mangeais pour 40€ par semaine. Maintenant, c’est plutôt entre 100 et 120€ de courses hebdomadaires. »

Les déplacements, vivant dans un coin plutôt isolé, leur coûtent aussi assez cher : 280€ d’essence par mois à deux, pour leurs deux véhicules. Pour assurer leurs voitures, mais aussi leurs logements et avoir des mutuelles, ils paient par ailleurs 150€ par mois.

À cela s’ajoutent 80€ de frais d’abonnements pour leur accès Internet et leurs téléphones mobiles, 30€ de frais bancaires et 20€ mensuels de taxes pour l’audiovisuel et les ordures ménagères.

Dépenses d’Émilie et son compagnon

Le rapport à l’argent d’Émilie et de son compagnon

Jusqu’à leur achat, les loisirs constituaient une partie conséquente des dépenses du couple.

Pour Émilie, ils consistaient à aller manger au restaurant deux fois par semaine avec des amies, ou à mettre de côté pour des très gros voyages, à hauteur de plusieurs milliers d’euros par an. Son conjoint, quant à lui, avait tendance à se faire plaisir avec des vêtements et des chaussures de marque, ou à s’acheter du matériel de marathon et de cyclisme.

Aujourd’hui, ils limitent ces dépenses à 70€ mensuels chacun pour les vêtements, et 150€ chacun pour les sorties. Pour Émilie, ces différences dans les dépenses de loisir témoignent d’une différence assez notable dans leur rapport à l’argent.

« On dépense notre argent de manière assez différente : je préfère utiliser mon argent pour faire des choses, alors que lui préfère posséder des choses. Par exemple, il se fait plaisir avec des objets pour lesquels j’aurais du mal à dépenser autant, tandis que je peux dépenser des milliers d’euros pour un voyage. Lui, ça le ferait un peu chier. De manière générale, j’ai longtemps été très économe. J’ai commencé à travailler très tôt, et je me disais toujours “il faut garder de l’argent de côté autant que possible”, en me restreignant beaucoup. Mon copain, à l’inverse, dépense beaucoup (mais jamais plus de ce qu’il gagne). Il a perdu sa mère il y a quelques années, et pour lui, ça n’a pas de sens d’emporter de l’argent dans sa tombe. Il se dit que quand on a de l’argent, autant en profiter avec les gens qu’on aime maintenant, parce qu’on ne sait pas si on sera encore là dans dix ans. »

Pour autant, ces différences de fonctionnement ne sont jamais sources de tension dans leur couple. Au contraire, ils se font chacun évoluer un peu : Émilie raconte même que son partenaire l’encourage à ne plus culpabiliser à chaque dépense, et que ça l’aide à se faire plaisir avec son salaire.

Moins d’épargne en prévision

Après les dépenses communes et ses dépenses personnelles, il reste à la jeune femme entre 0 et 400€ d’épargne chaque mois — une somme qui varie du tout au tout en fonction des travaux de rénovation et les dépenses qu’ils nécessitent. Si l’idée reste d’avoir un petit filet de sécurité en cas de problème, Émilie espère qu’elle pourra lever le pied sur l’épargne une fois que le couple n’aura plus à payer pour deux logements.

« Quand la rénovation sera terminée, je diminuerai sans doute mon épargne pour me faire plus plaisir au quotidien. J’ai envie de faire des activités avec mon enfant, de profiter de mes copines… Dans les années qui viennent, nous n’aurons plus de gros projet donc l’épargne ne sera plus ma priorité ! »

Merci à Émilie de nous avoir ouvert ses comptes !

