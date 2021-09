Une soirée émissions à la con et jeux d’horreur, ça vous dit ? C’est ce soir sur Twitch dès 18h !

Comment mieux démarrer la semaine qu’avec une soirée live accompagnée de Peps et MisterDwight ? Impossible ! Préparez vos drinks et pop-corn, rendez-vous de 18h à 22h30.

Un lundi tout en beauté cette semaine ! Deux de nos talents du crew de stream Madmoizelle vous prépare une soirée mémorable aujourd’hui.

Pour commencer, rendez-vous de 18h à 20h pour l’apéro avec notre magnifique MisterDwight, streamer au grand coeur et à la grande gueule. À l’aide de ses lunettes détectrices de cringe, il vous attend sur la chaîne pour react à différentes émissions françaises aussi ridicules qu’hilarantes. C’est mon choix, Pascal le grand frère, Cauchemar en cuisine et autres classiques de la culture contemporaine française se verront disséqués pour notre plus grand plaisir. Un rendez-vous à ne clairement pas manquer.

Et c’est pas tout !

Après des barres de rires, des coups de flippe

Si cette première partie ne vous a pas assez chauffée, vous serez certainement chaude bouillante pendant la seconde moitié de notre soirée : Peps, notre streameuse multigaming au sourire ravageur et à l’énergie aussi débordante qu’épuisante, joue à The Dark Pictures : Little Hope.

L’anthologie The Dark Pictures est une série de jeux d’horreur narratifs aux histoires indépendantes les unes des autres, qui ont la particularité de proposer de nombreux choix et embranchements différents.

Chaque jeu entraîne les joueurs dans une nouvelle histoire, avec un lieu et des personnages inédits. Croyez-moi, j’ai joué à tous les opus, et mes larmes mêlaient fous rires, peur et panique ! Surtout sur Little Hope, une aventure qui mêle sorcellerie, paranoïa et esprit maléfique, à retrouver sur Steam juste ici pour la jolie somme de 30€.