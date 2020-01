Une sirène à Paris, le conte onirique qui va faire chavirer ton cœur

J’adore Mathias Malzieu et les deux acteurs mais je suis un peu sceptique, ma première pensée a été « encore une histoire avec une jolie fille jeune et inexpérimentée vs un homme plus âgé et expérimenté qui va l’éduquer sentimentalement ». A voir, j’aime quand même énormément la façon dont Mathias Malzieu manie les mots et ses histoires et puis il faut voir le film pour le critiquer