Un film tourné juste avant le second tour et diffusé en live dans la foulée, le tout en plan-séquence ? C’est réel, et c’est français

Prouesse technique et scénaristique, le film Jour de gloire de Jeanne Frenkel et Cosme Castro sera tourné en un seul plan-séquence une heure avant le résultat du 2è tour des élections présidentielles et sera diffusé en live sur Arte.

À l’aube du second-tour, la France a les yeux rivés sur les deux candidats aux élections présidentielles restant : Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Pour coller au plus près à l’actualité des Français, les réalisateurs et scénaristes Jeanne Frenkel et Cosme Castro ont imaginé l’un des projets les plus ambitieux et novateurs du cinéma hexagonal, pour traiter les élections différemment.

Ça s’appelle Jour de gloire, et ça sera sans doute un coup d’éclat.

Jour de gloire, le film en temps réel sur les élections présidentielles 2022

C’est du jamais vu !

Jeanne Frenkel et Cosme Castro vont filmer en un seul plan-séquence et diffuser en direct leur film Jour de gloire, le 24 avril prochain, jour du second-tour des élections présidentielles.

Imaginez un peu : « Il est 19h ce 24 avril 2022. Dans une heure, les Français découvriront le visage de leur prochain Président de la République. À l’arrêt de bus d’une petite commune du sud de la France, Julien, la trentaine, attend Félix, son frère cadet, qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Ce dernier, ingénieur d’affaires, arrive de Melbourne pour régler les formalités administratives liées au décès de leur mère. En ce jour particulier, Félix tient absolument à glisser son bulletin dans l’urne, contrairement à Julien, désabusé par la classe politique : tout oppose désormais les deux frères, et l’humeur des retrouvailles sera suspendue aux résultats du vote. »

Ainsi, le film est déjà écrit, en partie, mais le réel s’insérera dans la fiction, avec le déroulé de la journée du 24 avril.

Venu parler du projet à l’antenne de France Inter, Florent Peiffer, co-producteur explique :

Cette idée, elle vient d’abord de discussions avec l’autre coproducteur, François Pécheux, et de cette volonté de créer un nouveau genre cinématographique. Et puis c’est aussi une rencontre avec un réalisateur, une réalisatrice qui s’appelle Jeanne Frenkel et Cosme Castro, qui ont inventé quelque chose qui s’appelle le métacinéma. »

Et de continuer :

Il faut bien avoir conscience. Un film au cinéma, d’habitude, on tourne une séquence, on la retourne, on retourne quinze fois. Il y a du montage, des semaines de montage, etc. Là, on a une prise. A 19 heures, le 24 avril, la caméra va s’allumer et on ne pourra plus reculer. Félix ne pourra plus s’en aller en disant ‘finalement, j’ai plus envie’. Et on va tourner ce plan séquence qui va durer 1h05.

Jour de gloire sera tourné dans le Lot-et-Garonne et sera diffusé en temps réel sur Arte, ce qui ne laisse aucun potentiel de raté possible.

Le 24, à 19h, vous pourrez donc voir un film se tourner et se dérouler devant vos yeux, découvrant par la même l’histoire écrite par les scénaristes ainsi que la part d’improvisation ajoutée par les acteurs, en fonction de l’actualité.

Pour les comédiens, ce moment sera sans aucun doute particulièrement éprouvant, tout comme pour les techniciens, qui devront composer avec tous les imprévus inhérents à la réalité.

Si vous n’avez pas le temps, dimanche 24 avril, de vous brancher sur Arte, n’ayez crainte : Jour de gloire sortira ensuite sur YouTube et Facebook mais surtout au cinéma, où il sera distribué dans une trentaine de salles.

