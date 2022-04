4 féministes, pas mal de seum et plein de combativité : ce soir 19h, c’est notre live Twitch de l’entre-deux-tours

Rendez-vous ce soir sur Twitch pour débriefer cette campagne présidentielle en compagnie de journalistes engagées. L’occasion de comprendre les enjeux de ce second tour qui sous ses airs de redite de 2017 est bien plus complexe qu’il n’y parait…

Nous voilà à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle qui oppose à nouveau Emmanuel Macron, cette fois dans la position de président sortant, et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national.

Une nouvelle fois, l’extrême-droite a atteint le second tour et une nouvelle fois, l’appel à faire barrage bat son plein. Mais le contexte est bien différent de celui d’il y a cinq ans.

Le live spécial entre-deux-tours de Madmoizelle

Alors que Madmoizelle a reçu durant toute la campagne les femmes fortes de cette élection présidentielle, il nous semblait important de profiter de ce moment particulier dans cette élection pour commenter et analyser cette campagne, comprendre ensemble le contexte autour de ce nouvel appel au barrage républicain, mais aussi revenir sur certaines propositions des programmes d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Avec nous ce soir sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, nous accueillerons Sasha Yaropolskaya, co-fondatrice de la plateforme XY média et activiste transféministe ; Douce Dibondo, co-fondatrice du podcast Extimité ainsi que militante afroféministe et queer ; et Daphné Deschamps, journaliste indépendante spécialiste de l’extrême-droite.

Trois points de vue engagés pour mieux comprendre cet entre-deux-tours et pour décrypter ensemble ces enjeux.

