Un film de Noël avec Lindsay Lohan ? Netflix l’a fait, et on a trop hâte

Pour bien préparer les fêtes de fin d’année, l’icône de Lolita malgré moi est de retour dans la nouvelle comédie Netflix, Noël tombe à pic.

La recette du bonheur est d’une facilité déconcertante : il suffit que la nostalgie des années 1990-2000 rencontre l’ambiance de Noël. Netflix a donc décidé de nous rendre heureux avec Noël tombe à pic, son film avec Lindsay Lohan.

Avant de débarquer sur la plateforme le 10 novembre, le film s’est dévoilé dans une bande-annonce.

La bande-annonce de Noël tombe à pic

Romance en montagne

Dans Noël tombe à pic (Falling for Christmas en anglais) Lindsay Lohan interprète Sierra, une riche héritière capricieuse et fraîchement fiancée. Suite à un grave accident de ski, elle perdra la mémoire et est accueillie par un « modeste » (modeste selon Netflix, on a donc aucun mal à imaginer travailleur précaire du type Dan dans Gossip Girl) propriétaire de chalet et sa fille quelques jours avant le soir de Noël.

Que va-t-il bien pouvoir se passer à partir de cette trame ? Vraiment, on n’en a aucune idée. Le suspens est à son comble. D’autant plus que côté casting, la star de Lolita malgré moi jouera aux côtés de Chord Overstreet, connu pour son interprétation de Sam, le beau-goss de Glee.

Pour nous faire patienter, Lindsay Lohan a glissé quelques mots à propos du film dans le magazine américain Entertainement Weekly :

« C’est une comédie romantique rafraîchissante et réconfortante, cela me manquait de faire ce genre de films, explique-t-elle. Toutes les scènes de cascade étaient vraiment amusantes car je n’ai jamais pu vraiment faire ce genre de choses dans mes films précédents. »

Rendez-vous sur Netflix le 10 novembre !

