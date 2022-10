Netflix : Florence Pugh est confrontée au mystère dans la bande-annonce de The Wonder

Alors que Don’t Worry Darling est encore à l’affiche, Netflix a dévoilé la bande-annonce de The Wonder, avec Florence Pugh. À cheval entre drame historique et thriller psychologique, le film est signé Sebastián Lelio.

En ce moment, Florence Pugh est partout, et on adore ça. Netflix a dévoilé la bande-annonce de son nouveau thriller psychologique porté par l’actrice britannique de 26 ans. The Wonder sera disponible sur Netflix le 16 novembre.

La bande-annonce de The Wonder

Un réalisateur Oscarisé

Nombreuses sont les raisons qui donnent envie de découvrir The Wonder. Le film est porté par la brillante Florence Pugh (révélée par Midsommar d’Ari Aster et actuellement à l’affiche de Don’t Worry Darling). Il s’agit du huitième long-métrage de Sebastián Lelio, réalisateur chilien récompensé d’un Oscar pour le sublime Une femme fantastique en 2018. The Wonder est adapté du livre éponyme d’Emma Donoghue, paru en 2016.

L’action se déroule en 1862 en Irlande, treize ans après la Grande Famine. Une infirmière (interprétée par Florence Pugh) est appelée dans les Midlands irlandais par une communauté dévote pour être au chevet de l’une des leurs pendant quinze jours. La jeune fille en question a onze ans et affirme ne rien avoir mangé depuis quatre mois. Elle aurait ainsi survécu par miracle. Cependant, sa santé va subitement se détériorer. L’infirmière va alors tout faire pour découvrir la vérité. C’est à ce moment-là que des secrets vont être dévoilés et que des malheurs vont commencer à s’abattre…

Le suspens est à son comble : il va falloir du courage pour patienter jusqu’au 16 novembre…

À lire aussi : Thriller imprévisible, L’Origine du mal est le meilleur film au cinéma cette semaine

Crédit de l’image à la Une : © Netflix