Thriller imprévisible, L’Origine du mal est le meilleur film au cinéma cette semaine

Vous avez une envie de cinéma mais ne savez pas quoi choisir parmi les sorties en salles ? Dans Premier Rang, je vous recommande le meilleur film à l’affiche. Cette semaine, L’origine du mal nous a surpris autant qu’il nous a passionnées.

Vous n’avez plus envie d’aller au cinéma et vous ne croyez plus beaucoup aux films français ? Ne perdez pas espoir : les salles regorgent de pépites, le cinéma hexagonal aussi. Et cette semaine, c’est L’Origine du mal, sorti en salles ce mercredi 5 octobre, qui va vous le prouver.

Bienvenue dans la toute première chronique de Premier Rang, le rendez-vous hebdo dans lequel je vous recommande LE film à voir au cinéma cette semaine.

Pour ouvrir ce format en beauté, je vous présente le troisième long-métrage du réalisateur français Sébastien Marnier, maître des personnages chelous à souhait et des plot twist que personne n’a vu venir.

L’Origine du mal, ça parle de quoi ?

Stéphane est ouvrière dans une usine où l’on met du poisson dans des boites de conserve. Un jour, elle reprend contact avec Serge, son père qu’elle n’a jamais connu.

Se rendant sur l’île où se trouve l’immense villa de son père, Stéphane renoue avec cet homme extrêmement riche.

Mais lors de cette redécouverte, les choses ne s’arrêtent pas là. Elle fait aussi la rencontre des femmes qui partagent la vie (et la maison) de Serge – sa nouvelle femme, Louise, leur fille, George (on commence à trouver ça étrange, tous ces prénoms masculins pour des femmes…), la gouvernante, l’inquiétante Agnès…

Ma garantie : vous allez hurler en découvrant la vérité

Si les conditions ont l’air à priori idylliques – la demeure est au bord de la mer, Stéphane retrouve ce papa adoré perdu il y a des années et par la même occasion, une famille – il devient rapidement évident que des personnes mentent. Le joli tableau se fissure de tous les côtés, gangrené par une haine, une jalousie et une violence à peine dissimulées.

La sensation de malaise que provoque le film est d’autant plus glaçante que les acteurs sont excellents. Ils jouent la comédie devant nous, spectateurs, mais aussi devant les autres personnages, à l’intérieur du film. Laure Calamy, Doria Tillier, Suzanne Clément et Dominique Blanc sont au sommet de leur art.

© Laurent Champoussin

Rarement, on aura vu un scénario aussi bien ficelé et rempli de surprises. Dans l’Origine du mal, tout n’est que pur simulacre. Chaque détail dissimulé dans un coin du décor ou dans une ligne de dialogue est un potentiel indice pour comprendre ce qui se déroule sous nos yeux. Tout ce que l’on croit finit par voler en éclat, quand ce que l’on ne soupçonnait pas s’avère être l’impensable vérité.

Qui sont les innocents, qui sont les coupables ? Pendant deux bonnes heures, le film vous transporte jusqu’à découvrir l’origine du mal. Et tout ce qu’on peut dire pour ne rien gâcher, c’est que vous ne devinerez jamais quels secrets se cachent entre ces murs.

Premier Rang, c’est la chronique sans langue de bois de Maya Boukella, journaliste pop culture chez Madmoizelle, dans laquelle elle vous conseille le film à voir au cinéma cette semaine. Un rendez-vous hebdo pour dénicher les pépites du grand écran, en ne gardant que le meilleur des films à l’affiche et des sorties de la semaine.

À lire aussi : The Woman King prouve que l’afroféminisme rend les films meilleurs

Crédit de l’image à la Une : © Laurent Champoussin