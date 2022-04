Un casque Bluetooth Bose à -45%, ça tente vos oreilles ?

Si vous n’êtes pas convaincue par les écouteurs, ce casque Bluetooth est l’alternative qui a des chances de vous séduire !

L’époque du Walkman est enterrée depuis bien longtemps. Même si les années 1980 sont, d’après mes chers parents, une période plus que regrettée, il faut avouer que le monde de la technologie en 2022 nous facilite pas mal la vie.

Plus de CD ni de baladeurs qui font le poids d’une brique et surtout : plus de fils qui s’emmêlent de partout ! Merci le Bluetooth.

En effet depuis quelques années, la tendance permet de couper le cordon. Donc en plus d‘éviter de passer un quart d’heure à démêler vos fils, le Bluetooth vous offre plus de liberté pour kiffer votre playlist.

Si vous cherchez à pleinement profiter du rythme du nouveau feat d’Aya Nakamura et Damso, plutôt que des écouteurs qui risquent de tomber : optez pour le casque sans fil ! Pendant vos séances de sport ou sur vos trajets, il va devenir votre compagnon préféré. Il vous offrira une bulle d’évasion en restant vissé bien comme il faut sur vos oreilles.

Musique, podcasts, livres audios ou exercice de respirations, Bose vous propose d’en profiter confortablement avec son casque Soundlink II. En ce moment, il est à -45% sur Amazon et pendant encore 6 jours.

Faites monter les décibels grâce à ce casque Bose Soundlink II à 126,99 € au lieu de 229,95 €

La liberté du sans fil

Le Soundlink II ne vous donnera pas de fil à retordre ! La technologie Bluetooth et la qualité Bose combinées vous offrent un casque qui saura vous accompagner au quotidien.

Ce casque Bose est léger (environ 200 grammes) et ses matériaux le rendent résistant aux chocs. Il se replie et se range dans un étui de transport pour prendre le moins de place possible. De plus, ses coussinets en cuir le rendent très confortable. Il est doté d’une portée Bluetooth allant jusqu’à 9 mètres.

En ce qui concerne la qualité du son, Bose fait encore honneur à sa réputation. Les technologies Triport et d’égalisation active proposent un son clair et puissant. De plus, le casque est équipé d’un micro HD qui vous permet de téléphoner même avec beaucoup de bruits ou de vent aux alentours.

Pour ce qui est de la batterie, le Soundlink II propose jusqu’a 20 heures d’autonomie. Petit plus, ce casque permet d’être connecté à deux appareils de manière simultanée et vous fait basculer de l’un à l’autre facilement.

Le bose SoundLink II en bref

Léger, résistant et se replie pour se ranger dans un étui de transport

Une portée sans fil jusqu’à 9 mètres

Un son clair et puissant et un micro HD

Jusqu’à 20 heures d’autonomie

Bose fait monter les décibels avec son casque SoundLink II à -45%

Amazon vous offre une réduction de 45% sur ce casque Bose. Le Soundlink II est disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 13 avril 2022 pour 126,99€ au lieu de 229,95€ !

Faites monter les décibels grâce à ce casque Bose Soundlink II à 126,99 € au lieu de 229,95 €

Crédit : Pexels / Andrea Piacquadio