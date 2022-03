Aya Nakamura revient avec Dégaine, en feat avec Damso : un clip bien sapé sur des rythmes kompa

En featuring avec le rappeur belge Damso, Aya Nakamura sort le morceau Dégaine, avec un clip évidemment bien sapé qui donne envie de sortir ses meilleurs looks pour aller danser.

Habituée à nous sortir tubes sur tubes, plus appréciée ouvertement à l’international qu’en France, Aya Nakamura revient avec un nouveau single qui ne figure pas sur son dernier album Aya sorti le 13 novembre 2020. C’est donc près de deux ans plus tard que la chanteuse malienne revient nous envoûter avec un nouveau son, baptisé Dégaine, en featuring avec Damso et sorti le 9 mars 2022.

Aya sort Dégaine en featuring avec Damso, sans forcer

Comme son nom l’indique, ce futur tube du printemps parle d’allure, et de combien elle peut séduire. Le refrain entêtant stipule notamment :

« Taille mannequin, mannequin, sans forcer (Sans forcer)

T’as kiffé la dégaine, kiffé la dégaine (Oh oui)

Mannequin, mannequin, sans forcer (Sans forcer)

Té-ma la dégaine, té-ma la dégaine

Et si ça brille, j’peux pas t’expliquer (Eh-eh-eh) »

Comme à son habitude, la chanteuse fait donc claquer les voyelles et les consonnes de ses paroles comme des percussions, afin de créer une rythmique encore plus efficace. Ce, sur une instrumentale qui peut aussi bien évoquer la kizomba angolaise que le kompa haïtien.

Un clip bien sapé pour Dégaine de Aya Nakamura et Damso

Pour joindre le geste à la parole, Dégaine s’accompagne évidemment d’un clip où la mode occupe une place importante, dans une lumière dorée. Aya Danioko évolue dans un club, toute de latex vêtue : gants d’opéra, brassière, et jupe crayon. Elle y rencontre Damso, aussitôt séduit si l’on en croit les paroles :

« J’ai vu comment tu m’as regardée, mon charme a fait son effet »

Aya Nakamura toute en latex dans le clip de Dégaine en featuring avec Damso. © Capture d’écran YouTube

Mais la réputation du rappeur belge le précède, puisque la chanteuse entonne ce qui ressemble au début d’une relation toxique :

« On m’a dit que t’es dangereux, mais t’es mignon

Lui c’est trop ma came, oh non…

Il va me ramener des problèmes, je sais

Moi j’aime bien, tu connais, quand c’est pimenté »

Aya dans une superposition de hauts en crochet pour le clip de Dégaine en featuring avec Damso. © Capture d’écran YouTube.

Evidemment, Damso roule ensuite des mécaniques, enchaînant les expressions coups de poing qui le présentent clairement comme un mauvais garçon :

« Je déclare une flamme qui effraira les pompiers […]

Tu sais, la moula, j’en connais les dangers […]

Elle m’a dit qu’t’as un djo mais qu’tu préfères les salauds »

Mais rien n’y fait, la chanteuse et le rappeur se mettent à danser ensemble dans les couloirs du club. Et si Damso ne quitte pas ses lunettes de soleil noire, Aya Nakamura porte notamment une autre tenue particulière : un soutien-gorge rouge sous un haut en crochet particulièrement lâche orange, un jean baggy délavé et des baskets Nike Jordan. Un troisième look la montre dans une robe moulante, ornée d’un imprimé psychédélique, et à l’encolure asymétrique.

Bref, Dégaine s’annonce déjà comme une chanson parfaite pour se saper comme jamais « sans forcer » avant de sortir en soirée ! Reste à savoir si ce nouveau single sera annonciateur d’un prochain album à venir bientôt…

À lire aussi : Hello Baby me que pasa : Aya Nakamura accueille son deuxième enfant

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.