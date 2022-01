Hello Baby me que pasa : Aya Nakamura accueille son deuxième enfant

Alors que la chanteuse française Aya Nakamura avait préférer garder discrète sa première grossesse, elle vient d’annoncer la naissance de son bébé !

Aya Nakamura est la chanteuse française la plus écoutée du monde. Et non seulement elle est hyper talentueuse, mais en plus elle reste chill en toutes circonstances… Quelle classe.

Erratum Cet article indiquait dans un premier temps qu’Aya Nakamura avait simplement annoncé sa grossesse. Erreur de notre part : elle a déjà accouché de son deuxième bébé !

« Hello Baby me que pasa »

C’est ainsi qu’Aya Nakamura vient d’annoncer dans le plus grand des calmes qu’elle était enceinte du producteur Vladimir Boudnikoff et qu’elle venait d’accoucher d’une petite fille. On ne peut que se réjouir pour elle.

Une première grossesse gardée secrète par Aya Nakamura

Pour la précédente (sa petite Aïcha), la chanteuse avait confié à Vanity Fair avoir attendu le septième mois de grossesse et la signature du contrat pour officialiser le fait qu’elle attendait un bébé.

« Sinon ils ne m’auraient jamais signée. C’était l’hiver, j’ai attendu sept mois et là : “Bim ! Voilà je suis enceinte”• »

C’est bien triste qu’encore actuellement, les femmes doivent subir dans le milieu professionnel des pressions quant à la maternité.

Pour cette nouvelle grossesse, elle a attendu également le dernier moment pour le dire, en tout cas publiquement. Espérons que ce ne soit pas pour les mêmes raisons. Au vu de son succès, c’est peu probable ! Aya Nakamura est plus forte et respectée que jamais… et c’est mérité.

Et bravo aux courageuses qui se lancent dans la grande aventure de la maternité par les temps qui courent !

