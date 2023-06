Un autotest sanguin pour savoir si on est enceinte ? Ça existe !

Si vous n’êtes pas la plus douée pour faire pipi sur un bâtonnet sans vous en mettre partout, sachez qu’il existe désormais un autotest sanguin.

On n’est pas toutes sur un pied d’égalité quand il s’agit de viser. Lorsque l’on veut vérifier si on est enceinte, uriner sur un bâtonnet peut s’apparenter à une discipline particulièrement pénible des Jeux olympiques, et on finit souvent par en avoir plein les doigts.

Mais grâce à ce nouvel autotest sanguin, finis les mains mouillées !

Dépister une grossesse grâce à un auto-test sanguin

Lorsque vous suspectez une grossesse, qu’elle soit voulue ou non, vous allez sûrement en pharmacie pour acheter le fameux petit bâtonnet sur lequel vous devez déposer quelques gouttes de vos urines du matin. Les plus averties d’entre nous urinent même dans un verre dans lequel elle plonge ensuite la partie à imbiber du bâton, pour éviter des contorsions trop compliquées. Mais si tout cela pouvait être différent ?

Grâce à un nouveau test de grossesse, le NG Précision +, ça peut changer. Ce dernier, commercialisé au prix de 12€ — ce prix peut varier — et vendu, pour le moment, dans 400 pharmacies en France, a été fabriqué par une entreprise bretonne, NG Biotech, qui s’était déjà distinguée dans la fabrication des tests de dépistage contre le Covid.

Décrit comme une « unique sur le marché », il fonctionne un peu comme un test de glycémie : il faut se désinfecter le doigt à l’aide d’une lingette fournie, se piquer le bout du doigt, déposer une goutte de sang sur la petite languette capillaire, presser un bouton pour que le sang se mélange à la solution. Hop, 5 minutes plus tard, vous saurez si vous êtes enceinte, ou non.

Pauline Cognet, cheffe de produit de santé de la femme à NG Biotech a déclaré à nos confrères de Ouest France que « ce nouvel autotest de grossesse s’illustre par sa fiabilité. Il a de nombreux avantages : il peut se faire à tout moment de la journée et pas seulement le matin comme le test urinaire. Il n’y a pas besoin d’avoir de toilettes à disposition. L’utilisation, sans urine, est aussi plus hygiénique ».

Et n’oubliez pas, pour celles qui n’aiment pas la vue du sang, que le test urinaire reste fiable (même s’il doit être confirmé par une prise de sang en laboratoire ensuite), et que bientôt, le test salivaire pourrait également mettre tout le monde d’accord.

