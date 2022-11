Grâce à ce nouveau test de grossesse salivaire, vous ne vous ferez plus jamais pipi sur les doigts

Une entreprise israélienne s’apprête à commercialiser le premier test de grossesse salivaire maison. Ce dispositif simple et non invasif afficherait en 15 minutes un résultat fiable à 98 %.

Quel est le point commun entre la grossesse et le Covid ? Tous deux sont dorénavant détectables dans la salive ! La start-up médicale israélienne Salignostics s’apprête à commercialiser le premier test de grossesse salivaire. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne savent pas viser correctement et en ont assez de se faire pipi sur les doigts à chaque retard de règle.

Un test de grossesse salivaire bientôt commercialisé

La startup médicale Salignostics, spécialisée en tests salivaires, s’apprête à commercialiser son premier test de grossesse. Ce test permet de détecter l’hormone de grossesse Beta HCG présente dans la salive. Le résultat s’affiche au bout de 15 minutes et serait fiable à 98 % dès le premier jour de retard de règles. Le dispositif a d’ores et déjà reçu le marquage CE et pourra être commercialisé en France dès le début 2023, même si son prix de vente n’est pas encore connu.

La salive permet d’obtenir un diagnostic rapide (…) notamment parce qu’il s’agit de la seule façon simple et non invasive de détecter des hormones, des virus et des maladies. Pour Stalistik, nous avons tiré profit de nos connaissances en diagnostic salivaire (…) afin d’éviter l’usage d’urine ou de sang pour détecter une grossesse. Guy Krief, co-fondateur et CEO de Salignostics

Comment savoir si on est enceinte aujourd’hui ?

Actuellement, il n’existe que deux moyens fiables de confirmer une grossesse (reposez immédiatement ce sachet de gros sel) :

Les tests urinaires : Ces tests permettent de détecter l’hormone de grossesse présente dans les urines. Selon les marques, ils peuvent s’effectuer jusqu’à une semaine avant le début présumé des menstruations. On estime cependant que le résultat est fiable à 98 ou 99 % dès le premier jour de retard des règles.



Le test sanguin en laboratoire : fiable à 100 %, on le conseille à toutes les femmes pour détecter ou confirmer la grossesse et suivre son évolution grâce à la détection du taux d'hormones Beta HCG présent dans le sang. À l'heure actuelle, aucun test maison ne permet de connaître précisément ce taux.

Et vous, que pensez-vous de ce nouveau moyen pour détecter une grossesse ? Gadget ou dispositif hygiénique révolutionnaire ? Le débat est lancé !

