Tous les chocolats de Pâques qu’on a très envie de péta aux gosses cette année

Pâques approche et vous avez envie de vous mettre à la page niveau tendances chocolatées, pour vous la péter un peu ? Asseyez-vous, on vous a fait une sélection aux petits oignons (et fourrée à la praline).

« Le chocolat, c’est pour faire plaisir aux enfants ! » Alors non, carrément pas. Vous avez déjà vu ou côtoyé un enfant qui mange du sucre ? Chourez-lui tout ça, vite.

Cette année, les fabricants ont tout donné pour ravir nos papilles et augmenter notre taux de sucre dans le sang, et ce n’est pas pour nous déplaire.

Les animaux de la ferme, mais que les végé peuvent manger

Nestlé propose cette année tout un tas d’animaux en chocolat, sous leurs gammes emblématiques. C’est comme ça qu’on retrouve un poussin Smarties, un lapin Kitkat, un lapin Crunch pour rajouter du croustillant dans les chasses aux œufs et un élégant lapin Nestlé.

Et hop, par ici pour un lapin aux Smarties !

Les petits œufs à planquer

Cette année, la marque M&M’s propose les Crispy Choco Eggs, des petits oeufs au chocolat au lait fourrés aux éclats de M&M’s et des morceaux de riz soufflé. On a pu les goûter, et leur durée de vie n’a été que de quelques secondes, déballage compris.

Par ici pour les M&M’s Crispy Choco Eggs

Les chocolats trop beaux pour les manger

Parfois, c’est si joli qu’on a pas envie de tout détruire en croquant dedans. Ou alors justement si, on a envie de tout casser, parce que pourquoi pas en fait.

C’est un peu le cas avec ces deux créations de la marque Lenôtre qui se déclinent en version chouette ou en version écureuil.

Retrouvez ces deux merveilles sur le site de Lenôtre

Les chocolats bons et beaux, qu’on ne veut pas partager

Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter dans la vie, à commencer par le partage de nourriture.

Personnellement, je sais, JE SAIS que je vais craquer pour ces chocolats du célèbre chef pâtissier Yann Couvreur, et que ma fille pourra tenter tout ce qu’elle veut pour m’amadouer, elle n’en aura pas une bouchée. Je lui ai déjà prêté mon utérus pendant 9 mois, ça va hein.

Retrouvez toute la gamme de Pâques de Yann Couvreur !

L’œuf à décorer et à dévorer

J’ai toujours pensé que celles et ceux qui font des activités manuelles avec les enfants sans péter les plombs devraient être canonisés. Personnellement, ce n’est vraiment pas mon truc.

Sauf que là, il y a un intérêt non négligeable au fait de passer plus de 10 minutes en étant très proche d’un enfant qui tient un pinceau dans la main : celui de pouvoir dévorer sa création ensuite. Ce bel œuf est à retrouver chez Le Comptoir de Mathilde !

Par ici pour le découvrir (et le dévorer comme il se doit)

Alors, qui va se taper une bonne crise de foie pour Pâques ?

