« Toudou », un podcast tendre et intelligent pour les moins de 4 ans

À travers l’histoire de Toudou, un doudou espiègle et tendre, ce podcast accompagne les tout petits dans leur développement cérébral et stimule leurs sens avec douceur et fantaisie.

Il n’y a pas que les adultes qui écoutent des podcasts ! Toudou, le nouveau podcast de France Inter, met en scène un doudou espiègle traversé d’émotions et d’envies que les enfants de 2 à 4 ans connaissent bien. Sous leurs airs tendres et ludiques, les épisodes vulgarisent sans même que vous ne vous en aperceviez des concepts scientifiques, relatifs au développement des plus petits.

Le Toudou des enfants : un podcast pour les moins de 4 ans

Toudou est un doudou, tout mou, tout chaud, tout fou. Il sent la banane, le chocolat et parfois même un peu le pipi (berk berk berk). Il voudrait pouvoir manger des gaufrettes avant de passer à table et ne veut pas prendre son bain. Ça vous rappelle quelque chose ? C’est normal. Toudou permet aux tout petits de s’identifier, et de vivre avec lui toutes les aventures typiques de leur âge : Toudou découvre la forêt, se lance à la conquête du grand toboggan et nage avec des baleines dans sa baignoire. Entre réalité et fantaisie, le nouveau podcast de France Inter est porté par la voix douce de Zoé Varier. La célèbre journaliste est devenue pour l’occasion la propriétaire de ce doudou dont elle partage le quotidien avec son jeune public, l’invitant à réagir et à danser avec lui.

Le Toudou des parents : des explications simples pour comprendre son enfant

Les tout petits ne sont pas les seuls concernés par ce doudou tout mou. Chaque épisode propose une face B à destination des parents où Sylvie Chokron, chercheuse au CNRS, explique aux adultes les enjeux de l’épisode et les mécanismes en action. En effet, ces tranches de vie qui mêlent imagination et réalité, sont adaptées au développement cérébral des 0-4 ans et traitent de thèmes précis. Transformer des concepts scientifiques en histoires pour enfants impliquait un travail d’écriture et de réalisation rigoureux. Le podcast a réussi sa mission et propose à vos marmots une expérience ludique et multisensorielle sur mesure grâce à des descriptions imagées, des invitations à interagir, et une bande-son incroyable, portée par la bruiteuse de talent Élodie Fiat.

La prochaine fois que votre enfant réclamera votre tablette, ne lui refusez pas. Et lancez votre application de podcast préférée pour écouter ensemble ces petites tranches de vie mignonnes et instructives.

