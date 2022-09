Toc toc : Knock at the Cabin, le nouveau film de M. Night Shyamalan a sa bande annonce

Joie immense : le génie de l’horreur M. Night Shyamalan est de retour au cinéma ! Verrouillez bien toutes les serrures, Knock at the Cabin a sa bande-annonce.

Vous ne vous remetez pas du plot twist sidérant de Sixième Sens ? Vous êtes encore impressionnée par le jeu d’acteur de James McAvoy dans Split ? Enfin, vous ne voyez plus les personnes âgées de la même façon depuis The Visit ?

Ça tombe bien, M. Night Shyamalan est de retour pour vous retourner le cerveau et vous glacer le sang. Knock at the Cabin s’est dévoilé dans une première bande-annonce inquiétante.

La bande-annonce de Knock at the Cabin

Cauchemar en famille

Évidemment, on commence à connaître le bonhomme : le suspens et l’angoisse saupoudrés d’une pincée de fantastique seront au rendez-vous dans le quinzième long-métrage de Shyamalan. En revanche, c’est l’une des premières fois qu’un film d’horreur est porté par un couple gay, incarné par deux acteurs homosexuels (Jonathan Groff et Ben Aldrige).

Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une petite fille et ses papas sont assaillis par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible, afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.

Knock at the Cabin est adapté du livre de Paul Tremblay, The Cabin at the End of the World paru en 2018. Aux côtés de Jonathan Groff et Ben Aldrige, on retrouvera Dave Bautista, Rupert Grint, Abby Quinn et la jeune Kristen Cui.

On aura le plaisir de découvrir cette nouvelle bizarrerie de Shyamalan en salles le 1er février 2023.

