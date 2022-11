Tiphaine et Jordan, 3500 € et deux enfants : « Nous aimerions réduire les achats un peu impulsifs sur internet »

Pour « Quand on aime, on compte », notre rubrique qui épluche le budget des parents, Tiphaine et Jordan et leurs deux enfants de 4 et 7 ans nous ouvrent leurs comptes !

Rappel d’utilité publique N’oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Les frais engagés évoluent-ils en fonction de l’âge des enfants ? Chaque semaine, dans notre rendez-vous « Quand on aime, on compte », des parents ouvrent leurs comptes et partagent avec nous ce que leur coûtent un ou plusieurs enfants, mensuellement.

Cette semaine, c’est Tiphaine et Jordan qui se prêtent à l’exercice.

Les revenus de Tiphaine et Jordan, avec deux enfants

Prénoms : Tiphaine et Jordan

Âges : 31 et 33 ans

31 et 33 ans Nombre d’enfants : deux filles de 4 ans et 7 ans

Métiers des parents : Au chômage depuis 9 mois / commercial en agriculture

Budget net de la famille au total : environ 3500 € par mois, mais variable selon les mois avec l’emploi de commercial de Jordan

Lieu de vie : Domfront en Poiraie (Orne 61)

Tiphaine et Jordan ont deux petites filles, de 4 et 7 ans, sont en couple depuis 12 ans, et mariés depuis 8 ans. Ils vivent tous les quatre sous le même toit dans une maison de 160 m² en campagne, qui comprend un terrain de 4500 m², dans l’Orne. Tiphaine et Jordan sont propriétaires de leur maison, qu’ils auront fini de rembourser dans 14 ans.

À eux deux, Tiphaine et Jordan gagnent 3430 € par mois, et touchent 139 € d’allocations familiales. Ils précisent également que Jordan touche 450 € quatre fois par an, comme pension d’invalidité suite à une blessure à la main. Cette somme n’est pas comptée dans le budget mensuel présenté.

Chaque mois, le couple paye 984 € de prêts, comprenant le remboursement de la maison et l’achat d’une voiture. Ils consomment aussi 12 € d’eau en étant raccordés à un puits, 118 € d’électricité et 133 € de fioul.

Les dépenses de puériculture pour leurs enfants

Après avoir expliqué leurs revenus totaux, Tiphaine et Jordan partagent les sommes qu’ils ont dépensés pour s’équiper en matériel de puériculture pour leurs deux enfants.

Au total, le couple a dépensé environ 400 € de matériel de puériculture à la naissance de la fille ainée. Les objets achetés ont été réutilisés pour leur seconde fille. De plus, le couple s’est vu offrir de nombreux objets, comme une chaise haute, un parc, un cocoonababy — un coussin ergonomique pour nourrisson qui coûte environ 170 €, de nombreux vêtements et de la décoration.

Côté hygiène, les parents dépensent environ 25 € par mois pour du sérum physiologique, de l’huile lavante et des crèmes en pharmacie, leurs filles faisant toutes les deux de l’eczéma.

Niveau santé, Tiphaine et Jordan dépensent environ 40 € par mois en vitamines pour leurs filles, et en produits homéopathiques contre les poux. De plus, ils ont une mutuelle qui leur coûte 49 € tous les mois.

Les dépenses de nourriture pour le couple et leurs enfants

Pour ce qui est de l’achat de nourriture pour leurs enfants, Tiphaine et Jordan expliquent dépenser 120 € de cantine par mois. Mais pour ce qui est des courses alimentaires, les dépenses pour leurs filles ne sont pas spécifiques.

Je ne sais pas vraiment combien je dépense en budget nourriture pour mes enfants. Je sais que j’achète spécialement pour elles des gâteaux, des compotes, des jus de fruits et des produits nécessaires pour le petit déjeuner et le gouter. On doit être aux alentours de 40 € mois, je pense.

Pour les courses au global, pour quatre personnes dont deux enfants, le couple estime dépenser 550 €. La famille fait ses achats dans un Intermarché, et fait un compromis entre la qualité et le prix. Tiphaine précise acheter de la viande le plus souvent directement chez le producteur.

Les parents arrivent à ne pas se laisser trop amadouer par leurs enfants dans les supermarchés, puisqu’ils font leurs courses sans eux. Tiphaine précise :

Je fais très rarement les courses avec mes enfants sauf si je n’ai pas le choix pour éviter de céder à leurs demandes.

Tiphaine et Jordan rajoutent à ce budget initial la somme de 180 € par mois, pour des « extra » alimentaires, comme des soirées pizzas deux fois par mois, un petit gâteau acheté à la boulangerie chaque semaine, et de la viande supplémentaire le dimanche, achetée chez le boucher.

Les dépenses de vêtements du couple et de leurs enfants

Pour ce qui est du budget habillement de leurs filles, Tiphaine et Jordan expliquent qu’ils achètent souvent des vêtements neufs, mais aussi de la seconde main :

Pour notre première fille, nous avons acheté 70% de neuf, et le reste d’occasion. Nous achetions beaucoup plus de neuf avant, mais j’ai diminué avec l’augmentation des prix et aussi un peu pour l’écologie. Quant à notre seconde fille, elle récupère à peu près 20% des vêtements de sa sœur, car elles n’ont pas la même morphologie. Nous achetons environ 40% de neuf et le reste est donné très généreusement par notre voisine, car nos enfants se suivent en taille.

Lissé sur l’année, le budget vêtements des enfants est estimé à 80 € par mois.

Le budget des activités pour les enfants et les modes de garde

En ce moment, Tiphaine ne travaille pas, et explique pouvoir garder les enfants en périscolaire. Avant, une nounou s’occupait d’aller chercher les deux filles à l’école et s’occupait d’elles pour le gouter, les devoirs et les soins, jusqu’au retour des parents à 19h30.

Mais actuellement, il n’y a pas de budget de garde, pas même de baby-sitter ponctuelle. Seul le centre de loisirs des enfants leur coûte environ 42 € par mois. Néanmoins, un budget de 10 € par mois pour le car scolaire s’ajoute également à cette somme.

Pour ce qui est des activités des enfants, la campagne est pleine de ressources :

Il n’y a pas de loisirs réguliers payants, nous vivons à la campagne, entourés de forets, de chemins de randonnée, de rivière, d’animaux (chèvres, chevaux, poneys…) et nous bricolons beaucoup. Les enfants passent beaucoup de temps à jouer avec les enfants des voisins, ou à jouer dehors ou encore à faire des dessins, à s’inventer des histoires. De temps en temps, nous allons au cinéma ou à la piscine.

Tiphaine précise que l’une de ses filles prend des cours de dessins, à 9 € par mois.

S’il y avait un poste budgétaire que le couple aimerait réduire, ça serait celui des achats en ligne :

Nous aimerions réduire les achats un peu impulsifs sur internet. Tout est tellement plus facile derrière un écran ! Notre dernière folie, c’est l’achat d’un quad à 900 € pour notre grande fille, suite à une grosse rentrée d’argent imprévue.

Argent de poche et transmission de la valeur de l’argent

Le couple raconte quel était le rapport à l’argent dans leur famille, ce qu’on leur a transmis, et leur rapport actuel avec leurs enfants. Pour Jordan, dans sa famille, parler d’argent est tabou et secret. Pour Tiphaine, ce n’est pas la même chose :

De mon côté, on parle assez librement d’argent, du fait qu’il faut travailler pour le gagner, qu’il faut en profiter, mais qu’il faut aussi en mettre de côté.

Pour le couple, le sujet de l’argent n’est pas tabou, mais ils mesurent ce qu’ils disent devant leurs filles :

La thématique de l’argent est abordée en fonction du sujet de la somme d’argent. Si c’est sur le caddie de courses, le gazole, des choses de tous les jours, on en parle devant elles. Si nous parlons de sujets qui ne sont que des projets, on attend qu’elles ne soient pas présentes.

Pour Tiphaine et Jordan, apprendre la valeur de l’argent à leurs filles est important, mais ils y vont par étapes :

On commence à expliquer la valeur de l’argent à notre grande fille pour qu’elle se rende compte que certaines choses coûtent vraiment cher et surtout, qu’elle a beaucoup de chance d’avoir ce qu’elle a, car d’autres enfants n’ont même pas trois repas par jour. Je lui explique que je donne les vêtements qu’elles ne mettent plus, car des enfants n’ont pas la chance d’avoir des vêtements à leur taille, sans tache, etc. Pour la petite, on lui apprend à partager son gâteau, son paquet de bonbon, ou autre, en lui expliquant que certains copains/copines n’ont pas de bonbons chez eux.

Le couple ne donne pas d’argent de poche à ses enfants parce qu’elles sont trop jeunes.

De temps en temps, on donne quelques pièces pour mettre dans leur tirelire, et ma grande fille apprend la valeur de l’argent.

Le couple a ouvert un compte bancaire à chacune de ses filles, sur lequel ils mettent 10 € par mois et par enfant, afin de les aider à payer leur permis de conduire plus tard. De plus, ils y ajoutent aussi ce que la famille ou les amis peuvent donner pour Noël ou les anniversaires, dans le but de leur constituer un petit pécule personnel.

À la fin du mois, il reste 301,5 € au couple, une fois qu’ils ont payé leurs factures personnelles restantes, comme l’essence à 130 €, leur épargne personnelle de 100 €, leur épargne assurance de 200 €, les assurances de la voiture et de la maison à 106 €, les divers abonnements comme Netflix, internet et Coyote pour un total de 91,5 € et la taxe foncière de 93 €.

Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour leurs enfants est additionnée, Tiphaine et Jordan dépensent 361 € mensuellement, juste pour elles. Ce calcul ne tient pas compte des sommes qui concernent toute la famille, comme les courses par exemple.

Merci à eux d’avoir répondu à nos questions !

« Quand on aime, on compte » comment participer ? Si vous avez aussi envie de participer, rien de bien compliqué : envoyez-moi un mail à manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Quand on aime, on compte » ou utilisez le formulaire ci-dessous et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre. Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire ! Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez répondre aux questions qui vous seront posées, et remplir un tout petit tableau Excel (promis, il ne fait pas flipper).

Crédit photo image de une : Getty Images