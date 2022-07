Thor : les personnages féminins ont-ils survécu aux scènes coupées au montage ?

Prévu pour une sortie française le 13 juillet 2022, Thor : Love And Thunder promet de mettre en scène Natalie Portman dans la peau d’une héroïne qui manie aussi bien le marteau que son ex-petit ami, Thor.

Alors que Thor : Love And Thunder vient à peine de sortir aux États-Unis, (il est arrivé en salles le 8 juillet) l’actrice s’est exprimée dans les colonnes de IndiWire sur la façon particulière dont le film avait été conçu et monté. Le 6 juillet, elle a ainsi révélé au magazine qu’une grande quantité de scènes avaient été charcutées au montage :

« Il y a des séquences entières, des planètes, des personnages et des mondes qui ne se sont pas retrouvés dans le film, qui étaient hilarants et étonnants et auxquels nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie, certainement comme toute l’équipe qui les a conçus.

C’est étonnant de voir combien d’éléments géniaux ne sont pas dans le film, compte tenu de la quantité d’éléments géniaux qu’il y a déjà. D’habitude, on essaie juste de trouver assez de bonnes choses à mettre dans le film, et là, ça déborde. Donc c’était vraiment surprenant.[…] Certains de ces choix étaient justes et d’autres non. Une partie s’est retrouvée dans le film, une autre non. »

