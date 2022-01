L’héroïne amoureuse moderne est un personnage de la littérature aux multiples facettes. Pétillante, séductrice, charismatique ou tendre…Découvrez avec ce test lequel de ces 1001 visages vous correspond le plus !

Dans la famille des personnages littéraires cultes, on veut l’héroïne amoureuse ! D’Elizabeth Bennett à Scarlett O’ Hara en passant par Bridget Jones, on ne compte plus les œuvres portées par ces personnages cultes. Car si leur image a évolué au fil des siècles, la passion des lecteurs et lectrices pour elles reste intacte.

La preuve avec les romans Service après-mort, Dans tes bras, L’Espion d’a côté ou encore Bons Baisers de Londres. Disponibles sur Kobo Original grâce à la librairie Rakuten Kobo, ces histoires suivent le parcours d’héroïnes amoureuses modernes qui vont apprendre à se redécouvrir. Des œuvres feel-good idéales pour affronter la rentrée en douceur et s’évader page après page !

Et pour découvrir quelle héroïne de roman d’amour se cache en vous, voici un test concocté aux petits oignons. Alors, prête à tomber amoureuse ?

Parmi ces super-pouvoirs, lequel choisiriez-vous ? Pouvoir voler Pouvoir devenir invisible Pouvoir lire dans les pensées Pouvoir faire preuve d’une force herculéenne Correct ! Faux ! Continuer >> Pour vous, la meilleure résolution du nouvel anc’est… Se prendre en main professionnellement. Aucune, ça ne sert à rien les bonnes résolutions Vivre plus dangereusement, oser des choses nouvelles. D’arrêter de gaspiller votre énergie pour les autres. Correct ! Faux ! Continuer >> Vous êtes célibataire et la Saint Valentin approche à grand pas, qu’en penses-vous ? Mieux vaut être seule que mal accompagnée, même pendant la Saint-Valentin. Vous ne comprenez pas tout le foin autour de cette fête trop cucul à votre goût. Vous êtes stressée : il vous faut un ou une partenaire, peu importe le moyen d’y arriver. Ce sera l’occasion de vous faire plaisir avec un petit plat, au chaud, devant un bon film. Correct ! Faux ! Continuer >> Vous décidez de vous caler avec un bon livre : quel genre choisissez-vous ? La biographie d’une personnalité connue hors norme. Un roman d’épouvante. Rien de tel qu’un bon vieux thriller. Un roman à l’eau de rose. Correct ! Faux ! Continuer >> Votre pire défaut, en amour, c’est… La fainéantise, vous n’êtes pas vraiment fan des petites attentions. Vous avez du mal à montrer votre affection à votre partenaire. Vous multipliez les mensonges, même si c’est pour ne pas vexer la personne. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’être jalouse. Correct ! Faux ! Continuer >> Vous surprenez votre moitié en train de se rapprocher de quelqu’un d’autre, comment réagissez-vous ? Vous le prenez avec légèreté : après tout, tout le monde aime séduire Pour vous, c’est une trahison : la confiance est la base du couple Vous faites mine de ne rien savoir… vous avez fait la même chose il y a deux semaines. Vous regardez la vérité en face : c’est bien la preuve que tout était fini entre vous depuis longtemps. Correct ! Faux ! Continuer >> Pour contrer le blues de janvier, vous avez une astuce ? Vous prévoyez déjà vos vacances d’été, au bord de la mer. Pour vous, le mois de janvier n’a rien de déprimant, vous adorez cette période ! Vous vous lancez dans un nouveau hobby. Vous vous fixez de nouveaux objectifs professionnels. Correct ! Faux ! Continuer >> Vous cherchez la destination idéale pour partir en vacances. Vous penchez plutôt pour : Le Sud de la France, pour passer des vacances farniente. Un chalet au ski, sous la neige. Un tour du monde s’impose, vous préférez voir plusieurs endroits à la fois. Vous aimez l’effervescence des grandes villes, direction les capitales européennes ! Correct ! Faux ! Continuer >> Pour séduire quelqu’un, vous misez tout sur : Votre humour, le meilleur des aphrodisiaques. Votre honnêteté, il ne faut pas cacher qui vous êtes. Vos mensonges, mieux vaut embellir la réalité. Votre nonchalance, vous jouez la carte de la distance au début. Correct ! Faux ! Continuer >> Parmi ces propositions, pour vous, le job de rêves serait… Photographe de renom. Actrice ou acteur à succès. Agent secret. Boss de votre propre entreprise. Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Quelle héroïne de roman d’amour êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement…

À lire aussi : J’ai passé une soirée romantique avec mon mec confiné loin de moi

Crédit : Photo de Samson Katt provenant de Pexels / Photo de George Milton provenant de Pexels