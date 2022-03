Préparez-vous à devenir Le meilleur Pâtissier avec ce robot à -30%

Que vous soyez une experte ou une véritable quiche en cuisine, ce robot pâtissier vient vous donner un petit coup de pouce et faire de vous une boulangère d’exception.

S’il faut retenir une chose sur moi, c’est que j’adore manger, mais qu’à côté de ça je suis capable de faire brûler des pâtes au micro-ondes (c’est une histoire que je garde pour une prochaine fois). Vous l’aurez compris : je suis NULLE en cuisine et c’est regrettable pour mon estomac.

Il faut aussi savoir que pour ma part, la cuisine c’est dur mais la pâtisserie c’est encore pire. C’est un art qui demande patience et précision (ce qui ne me définit pas du tout). Monter des blancs d’oeufs en neige ou pétrir de la pâte, ça peut très vite devenir laborieux. Pour se simplifier la vie et expédier ces étapes en un rien de temps, le fabuleux monde l’électroménager a inventé le robot-pâtissier.

Pour faire des gâteaux, des viennoiseries ou encore de la crème chantilly, le robot-pâtissier va devenir votre commis et réaliser rapidement toutes les tâches un peu fastidieuses. En ce moment, Darty vous offre une réduction de 30 % sur un modèle Electrolux , alors gourmands, gourmandes, foncez !

Ce robot-pâtissier vient vous donner un coup de main

Si vous vous êtes engagée, malgré votre niveau médiocre, à faire des gâteaux pour la prochaine fête des voisins (encore une histoire personnelle que je vous conterai plus tard), pas de panique ! Le robot-pâtissier vient vous épauler pour faire de votre cuisine les ateliers de Cédric Grollet.

Ce robot-pâtissier Electrolux est doté d’une puissance de 800 watts. Il est équipé de 7 vitesses différentes et d’une touche pulse pour s’adapter à toutes vos préparations. Son bol de 4,5 litres est conçu en acier inoxydable et compatible au lave-vaisselle.

Ce robot est livré avec kit pâtisserie qui comprend un fouet, un batteur et un crochet pétrisseur. Il est armé de pieds antidérapants pour vous garantir une vraie stabilité ; pour plus de sécurité, il est aussi équipé d’un verrouillage des commandes lorsque la tête est relevée.

Son design compact fait qu’il se range très facilement et trouvera sûrement une place dans vos placards. De plus il est assez léger et ne pèse que 4,2 kilos. Cependant personne n’est parfait : il faut noter qu’il fait un peu de bruit.

Darty va faire de vous un vrai petit mitron grâce à ce robot-pâtissier en promo

Darty vous offre une réduction de 30% sur ce robot-pâtissier Electrolux. Il est disponible dès aujourd’hui pour 89,99 € au lieu de 129,99 €.

Crédit photo : Pavel Danilyuk / Pexels