5 recettes de glaçage pour rendre vos gâteaux aussi beaux que bons

Mieux qu’une cerise sur un gâteau, le glaçage apporte une touche de gourmandise supplémentaire à un dessert. Crème au beurre, au mascarpone, au blanc d’oeuf, au chocolat, ou même au beurre de cacahuètes, ces idées recettes sauront tout sublimer !

Le 6 avril 2015

Un bon gâteau, c’est délicieux. Mais un dessert sublimé d’un glaçage, c’est toujours un cran au-dessus dans l’échelle de la gourmandise ! Cela peut aussi servir de délicieux cache-misère en cas de petit raté, d’irrégularités, ou de couleur peu alléchante d’un mets.

Voici donc cinq idées de glaçages pour pimper vos desserts et vous la péter au goûter !

La crème au beurre ou glaçage américain, le basique

Un gros classique des gâteaux qu’on retrouve à peu près partout. Bien dosé, il peut rendre un gâteau absolument divin. Attention aux abus qui peuvent rapidement donner quelque chose de très écoeurant : une bûche trop chargée en crème au beurre, c’est la tristesse.

Pour une couche d’à peu près un centimètre de crème au beurre sur un gâteau traditionnel il vous faut :

200g de beurre mou (ou de margarine)

150g de sucre glace

Une pincée d’extrait de vanille

Écrasez le beurre mou dans un petit saladier. Si votre beurre s’avère trop dur et que vous n’avez pas pensé à le sortir avant pour le ramollir, râpez-le : il sera plus facile à travailler !

Rajoutez l’extrait de vanille et le sucre glace petit à petit tout en continuant de mélanger. Vous pouvez y aller au batteur électrique pour un résultat plus homogène.

Libre à vous d’ajouter de ce que vous voulez dedans pour personnaliser votre crème : arôme naturel, fruits mixés (comme des framboises par exemple), colorants, gâteaux émiettés, c’est comme vous préférez !

Le glaçage au mascarpone

J’aime bien utiliser celui-ci sur mes cupcakes ! Il est aussi très chouette dans les Victorian Sandwiches, ou juste comme ça à la cuillère les soirs de tristesse. C’est un des glaçages les plus simples à faire et il agrémente toujours les gâteaux comme il faut !

Pour couvrir un gâteau, il vous faut :

200g de mascarpone

150g de sucre glace

Bon, pas vraiment d’instructions à donner, à part mélangez-moi tout ça dans un bol, rajoutez du colorant si vous voulez et étalez. À la cuillère, à la poche à douille… C’est comme vous préférez. Vous pouvez aussi décorer avec de petites boules de sucre multicolores : c’est joli, ça mange pas de pain, on dit oui.

Le glaçage blanc d’oeuf/sucre glace, pour une couche croquante

Les glaçages liquides peuvent vite devenir écoeurants, tandis que la version au sucre glace et au blanc d’oeuf durcit sur le gâteau et forme une couche de sucre qui apportera du croquant, du gourmand, du crousti-gourmand à vos desserts, comme dirait Cyril Lignac.

Perso, je le fais avec du blanc d’oeuf et du sucre glace mais vous pouvez utiliser de l’eau à la place de l’oeuf ! L’idée est surtout d’obtenir une pâte de sucre glace très épaisse.

Pour un glaçage, il vous faudra :

250g de sucre glace

Un blanc d’oeuf ou environ 5 cuillères à soupe d’eau

Une cuillère à soupe de jus de citron (facultatif)

Battez le blanc en neige puis ajoutez le sucre glace (et le jus de citron) et mélangez bien. Vous devez obtenir quelque chose d’épais et opaque. Étalez sur votre gâteau et laissez durcir une petite heure !

Le glaçage au beurre de cacahuètes (ou au beurre de la noix que vous préférez)

J’aime utiliser le lait de coco en conserve pour faire de la chantilly vegan. Il suffit d’acheter du lait de coco en conserve et de passer la partie épaisse au batteur électrique. Une vingtaine de minutes au frigo et vous avez une chantilly bien fraîche.

La ruse de sioux ultime, c’est d’y ajouter deux ou trois cuillères à soupe de beurre de cacahuètes. Vous mixez et merci bonjour au revoir c’est tout pour oim’ : un gâteau qui tue (mais pas littéralement, à part si vous êtes allergiques aux cacahuètes) et un glaçage prêt en une dizaine de minutes ! Cela fonctionne aussi avec la purée d’autres oléagineux de votre convenance.

La ganache de chocolat à l’avocat

Le chocolat, c’est un peu la petite robe noire du dessert. Ce glaçage-là est super simple à faire, vraiment bon, et pourra garnir vos cupcakes et autres desserts avec fierté !

Pour décorer un gâteau, vous pouvez mixer deux avocats avec 3 ou 4 cuillères à soupe de sirop d’agave et 100g de cacao en poudre. Mixez jusqu’à obtenir une pâte homogène et lisse. Pensez à goûter et à ajuster en fonction de vos préférences !

Évidemment vous pouvez remplacer l’avocat par de la chantilly de noix de coco ou encore par de la crème au beurre si vous aimez le gras avec passion : le glaçage est un vaste pays d’amour.

Un peu de food porn pour conclure.

Voilà ! Le glaçage n’a plus de secrets pour vous. Testez, ajustez, improvisez, mais surtout, régalez-vous ! Bon appétit !

