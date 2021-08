Le petit kit pour préparer des goûters zéro déchet toute l’année

Le goûter c’est sacré, mais entre les paquets de gâteaux, les briquettes de jus et les Pompotes, ça peut vite devenir la fête des emballages. On a donc décidé de sélectionner pour vous les accessoires indispensables à la préparation d’un goûter zéro déchet pour les enfants… et les plus grands.

Vos enfants rentrent à l’école et vous aimeriez remplacer leurs goûters suremballés par des options un peu plus sympas pour les ours polaires ?

Mais voilà, comment trimballer de la compote, des tartines ou des jus de fruits sans en foutre partout dans leur sac ? Avec notre sélection d’accessoires zéro déchet, pardi !

Et si vous n’avez pas d’enfant, mais que vous avez quand même envie de vous taper des goûters zéro déchet grâce à des accessoires ultra mignons, vous êtes au bon endroit !

1) Une adorable gourde avec une paille

Gourde Trixie 350 mL en acier inoxydable – 20€95 chez Vertbaudet

À quoi ça sert ?

À s’hydrater pardi, sans utiliser de bouteilles en plastique ou de briquettes en carton ! À vous de voir si vous y mettez des jus de fruits, du sirop ou tout simplement de l’eau du robinet.

Pourquoi elle est cool ?

Fabriquée en acier inoxydable (donc durable, et sans substance toxique), cette gourde existe en deux formats adaptés aux petites mains des enfants (350mL et 500mL). Elle a aussi un embout en forme de paille qui facilite l’absorption de liquide sans s’en foutre partout pour les moins de six ans. Cette gourde ne coule pas dans le sac et elle existe en plein de couleurs différentes, mais toujours avec des animaux mignons (renard, flamant rose, crocodile, lion, etc).

Quelles autres options ?

Si vous avez déjà des gourdes à la maison, vous pouvez tout à fait en filer une à votre chérubin, quitte à lui fournir une paille en inox réutilisable pour rendre le truc plus ludique. Et bien sûr, vous pouvez aussi tout simplement lui donner un gobelet et l’envoyer boire au point d’eau le plus proche. En général, ce n’est pas ce qui manque dans les lieux fréquentés par des mômes.

2) Des gourdes réutilisables pour les compotes ou yaourts

5 gourdes de compote réutilisables Squiz

À quoi ça sert ?

Plutôt que d’acheter des yaourts à boire ou des gourdes de compote jetables emballées individuellement, ces gourdes s’ouvrent par le bas pour être remplies de compote ou yaourt fait maison ou acheté en grand contenant. Elles peuvent ensuite être lavées et réutilisées. Votre enfant a sa dose de fruits ou de laitages et votre poubelle moins d’emballages. (Oui, ça rime, que voulez-vous, on ne peut pas lutter contre une nature de poétesse !)

Pourquoi elles sont chouettes ?

Fabriquées en Suisse, ces gourdes peuvent être lavées à la main ou au lave-vaisselle. Elles sont trimballables facilement et ont beaucoup de succès auprès des enfants. Bonus : on peut les recycler en marionnettes pour leur offrir une deuxième vie.

Quelles autres options ?

Il existe une multitude de modèles de gourdes réutilisables. Celles qui s’ouvrent sur le côté sont aussi très pratiques.

3) Des feuilles de cire d’abeille pour emballer tout et n’importe quoi

L’Embeillage®, Le Bee Wrap français – Emballage Alimentaire réutilisable en Cire d’Abeille – 14€

À quoi ça sert ?

Pour remplacer l’aluminium jetable, rien de tel que les emballages alimentaires en cire d’abeille. Ceux-ci peuvent être réutilisés à l’infini, nettoyés en un coup d’éponge et leur relative rigidité permet de garder bien emballés les sandwichs, tartines, fruits et autres biscuits.

Pourquoi c’est cool ?

C’est vraiment un accessoire qui peut servir à tout en cuisine et remplacer à la fois l’aluminium et le film alimentaire. Ces emballages-là sont par ailleurs fabriqués en France.

Quelles autres options ?

Vous pouvez bien sûr vous contenter de mettre les aliments dans des boîtes ou de les emballer dans des torchons / mouchoirs en tissu. Il est aussi possible de suivre un tuto pour fabriquer assez facilement ses propres emballages en cire d’abeille.

4) Un bento en inox pour ranger son goûter

Boîte-repas LASSIG chez Vertbaudet – 19€95

À quoi ça sert ?

Pour trimballer des fruits, des cookies ou une salade de pâtes (bah quoi ? Chacun ses habitudes pour le goûter), sans laisser des miettes ou faire des taches au fond de son sac, votre meilleur allié est le bento !

Pourquoi il est chouette ?

En acier inoxydable, avec des jolies couleurs pastel, cette boîte à repas est suffisamment petite pour tenir dans un sac d’enfant. Son joint en silicone assure l’étanchéité de la boîte et un séparateur permet d’emporter deux types de nourriture. Et en plus, elle passe au lave-vaisselle !

Quelles autres options ?

Il existe une vaste gamme de bento : en plastique, en bambou, en verre, etc. Et bien sûr une vieille boite de glace recyclée avec un gros élastique peut aussi très bien faire l’affaire. Et si vous avez besoin de garder des aliments plutôt au frais, lisez ci-dessous.

5) Un sac à repas isotherme

Sac Isotherme Momcozy – 14,99€

À quoi ça sert ?

Pour conserver au frais les goûters ou les pique-niques, ce sac isotherme est une bonne piste.

Pourquoi il est cool ?

Y’a des dinosaures dessus. D’autres questions ? Plus sérieusement, ce sac conserve la fraicheur ou la chaleur des aliments pendant 5 heures. Il est en tissu imperméable et étanche qui se nettoie facilement et il est suffisamment vaste pour y loger tout un pique-nique et une poche de glace. Sa poignée et sa bandoulière le rendent facilement transportable par de petites mains.

Quelles autres options ?

Il y a bien la solution de la glacière, mais bon, c’est plus pénible à emmener à l’école.

