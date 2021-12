Pour des soirées sous le signe de la Bretagne : cette crêpière est à -23%

Chandeleur, anniversaire, brunch du dimanche, goûter en famille, toutes les occasions sont bonnes pour faire des crêpes ! Et cette crêpière vient vous faciliter la vie

Stars des marchés de Noël et symbole de la Bretagne, qu’elles soient sucrées ou salées, les crêpes font toujours l’unanimité. L’hiver c’est la saison des repas conviviaux et réconfortants, alors quoi de mieux qu’une crêpe party ? Au goûter ou pour le dîner, jambon fromage ou pâte à tartiner, les crêpes se composent au gré des envies et c’est vraiment un concept trop cool !

Réaliser une bonne pâte à crêpe ne nécessite pas d’être un cuisinier hors pair. Mais au moment de la cuisson, ça s’avère parfois un peu plus compliqué : ça colle à la poêle, ça se déchire, ça brûle…

La crêpière va changer vos soirées ! Elle s’invite à votre table pour vous permettre de passer plus de temps à savourer qu’à vous arracher les cheveux devant la gazinière. Il suffit de brancher la machine et d’y verser la préparation. Comme à la fête foraine, vous obtiendrez en un rien de temps de grandes crêpes toutes dorées.

Des crêpes pour tous les goûts

Pour un menu Chandeleur de qualité, la crêpière électrique va faire de vos galettes une véritable réussite. Froment, sarrasins, sans gluten ou sans lactose, cette machine à crêpes Russell Hobbs vous permet de faire ce qu’il vous plait.

Cette machine à crêpe est dotée d’un revêtement anti adhésif pour éviter de finir avec une crêpe à trous — de plus, ça facilitera son nettoyage. Elle est équipée d’un thermostat réglable en cinq positions pour s’adapter au goût de chacun et son diamètre de 30 cm vous permet de réaliser des galettes plus larges que dans une poêle classique.

Elle possède deux témoins lumineux : pour la mise sous tension et pour vous indiquer lorsque la plaque est prête à cuire.Il suffit de la brancher, de mettre les pieds sous la table et d’attendre. Il faut cependant noter qu’elle met un peu de temps à chauffer.

Elle est livrée avec une spatule et un répartiteur en bois pour l’utiliser dès son arrivée dans vos placards. D’ailleurs si ces derniers sont pleins à craquer il est peut-être plus judicieux d’investir dans une poêle à crêpes : on a ici une machine quelque peu encombrante qui ne trouvera pas forcément sa place dans les petites cuisines.

La crêpière électrique Russell Hobbs en bref

Un revêtement anti adhésif qui facilite le nettoyage

Un diamètre de 30 cm

Deux témoins lumineux : pour la mise sous tension et lorsque que la plaque est prête à cuire

Elle est livrée avec une spatule et un répartiteur

