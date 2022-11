Porno, harcèlement sexuel… l’enquête choquante sur les bodybuildeuses américaines

Le Washington Post a enquêté sur les coulisses du culturisme féminin aux États-Unis et révélé l’abus de pouvoir d’un homme en particulier.

C’est un peu le MeToo du culturisme. Le 25 octobre, une enquête publiée par le Washington Post a levé le voile sur le harcèlement sexuel et l’exploitation pornographique dont sont victimes les bodybuildeuses américaines.

Fort des témoignages de compétitrices, de juges et de responsables de ce milieu sportif, cet article met en cause une famille en particulier, les Manion, et plus précisément le fils.

« Pendant plus de quinze ans, J. M. Manion, dont le père, Jim, organise des championnats de body-building amateur et professionnel depuis plusieurs décennies, a exploité plusieurs sites payants de pornographie « soft » qu’il alimentait avec des photos prises par ses soins », révèle le journal américain.

Certaines femmes ont confié au Post que « leurs résultats dépendaient de leur volonté de poser pour des photos à caractère sexuel ou de plaire aux principaux juges, promoteurs et managers de ce sport, qui sont presque tous des hommes ».

Une médaille contre un rapport sexuel

« Dire non aux Manion coûtait cher », ont confié plusieurs athlètes dans cette enquête. Et il ne s’agissait pas que de refuser de poser nue pour des photos. Mandy Henderson, ancienne adjointe du shérif du comté de Santa Clara, en Californie, se souvient d’avoir accepté de se faire photographier nue « dans l’espoir de gagner une carte professionnelle, qui permet aux athlètes de passer des compétitions amateurs à la ligue professionnelle ».

Plus tard, s’étonnant de ne toujours pas obtenir ladite carte, elle demande des explications à un juge de la compétition amateur à laquelle elle venait d’être placée quatrième. Ce dernier lui aurait alors répondu : « Parce que tu n’es pas venue dans ma chambre hier soir. »

Que ce soit au cinéma avec Harvey Weistein, dans le journalisme avec PPDA, ou dans le culturisme avec J.M.Manion, pouvoir rime souvent avec violences sexuelles à l’encontre des femmes, et même celles à la musculature plus qu’intimidante n’y échappent pas.

