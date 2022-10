Pire qu’Annabelle et Esther réunies, M3gan se révèle dans une bande-annonce terrifiante

50% poupée, 50% robot, 100% flippante, M3gan se présente dans une bande-annonce terrifiante.

Même dans nos pires cauchemars, on avait pas imaginé de crossover entre Esther et Annabelle. James Wan, génie incontesté de l’horreur s’en est chargé à notre place.

Le réalisateur de Saw, Insidious et Conjuring est le producteur de M3gan, le film d’horreur sur une poupée-robot d’un nouveau type.

La bande-annonce de M3gan

Une amie 2.0 qui vous veut du bien

2023 promet de commencer fort avec la sortie en janvier de M3gan. Du regard terrifiant de cette poupée 2.0 en passant par sa danse façon TikTok absolument cauchemardesque, la bande-annonce nous fait sacrément froid dans le dos. L’autre gros plus, c’est qu’on a reconnu avec un grand plaisir Allison Williams, l’actrice de Get Out. M3gan est réalisé par le jeune Gerard Johntsone, qui ne compte à son actif que le très bon film Housebound.

Subtil mélange entre des classiques du genre horrifique comme Chucky, Esther ou encore Annabelle, M3gan raconte l’histoire de Gemma, une brillante roboticienne employée par une entreprise de jouets. Sa société cherche à créer une poupée-robot aussi proche de l’humain que possible afin d’être l’amie des enfants et l’alliée des adultes. Suite de la mort de ses parents, la nièce de Gemma vient vivre chez elle. La tante utilise alors un des prototypes sur lesquels elle travaille en ne se doutant pas des conséquences mortelles à prévoir…

Le film sortira en salles le 11 janvier 2023, ce qui nous laisse une petite marge pour nous préparer à l’horreur !

Crédit de l’image à la Une : © Universal