Paul Taylor parle de parentalité : parmi les hommes humoristes, c’est assez rare pour être souligné

Paul Taylor est un humoriste britannique qui s’est fait un nom dans le milieu français, avec notamment sa série What The Fuck France. Aujourd’hui il est de retour sur scène pour parler de son identité d’Anglais en France, mais aussi de parentalité.

Parler du fait de devenir parent sur scène est quelque chose que pas mal d’humoristes ont fait. Cela dit, ce sont majoritairement des femmes qui s’attaquent au sujet — comme Florence Foresti dans Mother Fucker en 2009 où elle racontait les réalités de la grossesse qui n’est pas si facile qu’on veut le faire croire.

Il y a également des humoristes américaines qui parlent beaucoup de grossesse et parentalité, telles qu’Amy Schumer et Ali Wong.

Plus récemment, en France, c’est Nawell Madani qui a annoncé sa grossesse sur scène lors d’un sketch piquant dans un comedy club parisien.

Encore une fois, c’est une femme qui s’est attaquée au sujet. Mais pourtant… les humoristes qui deviennent pères sont tout aussi concernés, non ?

Paul Taylor, a British dad in Paris

Le stand-upper Paul Taylor qui vient d’Angleterre — mais qui n’a pourtant pas d’accent — parle habituellement de son rapport à la langue française et à la culture parisienne en parallèle à sa vie dans son pays natal. Il a exploré ces différences dans une série humoristique pour Canal+ : What The Fuck France.

Depuis, il a joué un premier spectacle intitulé Franglais et est actuellement sur scène avec son nouveau seul en scène : So British Ou Presque.

Dans ce spectacle, Paul Taylor parle de sa double identité — un Anglais en France qui n’est pas tout à fait français, mais plus totalement anglais non plus. Et il parle également d’un sujet important qui a boulversé son quotidien : la naissance de sa fille.

Les galères de parent vues par Paul Taylor

Avec des blagues au ton très franc à la fois en français et en anglais, l’humoriste évoque toutes les galères du quotidien quand on devient parent.

Il parle d’abord de l’angoisse des problèmes médicaux avant l’accouchement, les visites chez le gynécologue qui donnent parfois lieux à des conversations absurdes…

Il décrit également à quel point ses journées de travail on changé — obligé de garder sa fille endormie dans ses bras entre deux coups de téléphone, par exemple. Et il ne s’en cache pas : ça peut être chiant de devenir parent. Moins de temps pour soit, ne trouver la paix qu’aux toilettes… Les darons et daronnes connaissent les bails !

L’humoriste parle avec franchise de ses galères et montre qu’il n’y a pas de mode d’emploi à suivre du parfait parent. Il évoque notamment le fait que sa femme et lui n’ont pas vraiment de famille autour d’eux pour les aider avec leur fille, ce qui peut rendre les choses un peu plus complexes.

Il est agréable d’entendre la parole d’un humoriste homme sur la parentalité, avec beaucoup de vulnérabilité à propos de ce moment qui chamboule la vie des jeunes parents.

C’est un sujet encore trop peu exploré par les humoristes qui ne sont pas des femmes, ce qui est dommage — car ça donne lieu à de bonnes blagues et c’est surtout un bon moyen de montrer que les hommes sont tout aussi concernés par l’arrivée d’un nouvel enfant.

Vous pouvez découvrir Paul Taylor en tourné jusqu’à janvier 2022, et si vous voulez voir ce qu’il a déjà fait sur la parentalité, l’humoriste a vloggué son expérience. On peut dire que sa capacité à tout faire avec une main toute en portant sa fille est une performance !

Crédit photo : Laura Gilli