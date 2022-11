Paris 2024 a ses mascottes et tout le monde a vu un clitoris

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont dévoilé leurs mascottes, The Phryges. Inspirées des bonnets phrygiens, elles nous font quand même drôlement penser à des clitoris auxquels on aurait collé deux yeux globuleux…

Adieu, panda, tigre, ours ou même ornithorynque, dites bonjour aux Phryges, les mascottes de Paris 2024, qui viennent d’être révélées ce lundi 14 novembre.

Une rupture franche avec la tradition des mascottes animales des Jeux Olympiques et paralympiques et le choix très audacieux d’un symbole républicain, le fameux bonnet phrygien porté pendant la Révolution française, pour incarner la grande fête sportive de Paris 2024.

Ce sera donc « The Phryges », cinq consonnes, deux voyelles, un de ces mots que l’on espère secrètement pouvoir placer au Scrabble et dont la prononciation va laisser songeur bon nombre de non-francophones…

Les Phryges, des mascottes étranges, croisement d’un clitoris et d’un porg

Ce joyeux duo de Phryges, créé par l’agence W et l’organisateur de Paris 2024, nous fait penser de façon troublante à un clitoris conceptualisé, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose puisque bon nombre de personnes peinent encore à savoir à quoi ressemble réellement l’entièreté de cet organe dédié au plaisir (ne parlons même pas de quand il est question de le trouver).

On peut facilement aussi y voir un utérus renversé, ou encore, si vous avez un peu d’imagination, un porg, ce croisement absolument craquant entre le macareux et le rongeur, découvert dans Star Wars : Les Derniers Jedi et évidemment aussitôt décliné en peluche.

Et justement, la peluche de ce clitoris phrygien sera disponible pour la modique somme de 15 euros à partir de ce mardi 15 novembre, ainsi qu’une palanquée d’autres goodies, du t-shirt au porte-clefs.

Après le pataquès des logos « Karen » de Paris 2024, qui donnait davantage le sentiment d’évoquer un salon de coiffure qu’une compétition sportive, ces mascottes font grandement réagir et l’on a très hâte de voir tout le monde se balader avec.

Et vous, que pensez-vous de ces Phryges ?

