Par leur gentillesse désintéressée, ces inconnu·es leur ont réchauffé leur cœur

L’actualité est loin d’être folichonne, mais heureusement, ces témoignages d’internautes publiés sur X (ex-Twitter) vont vous donner chaud au cœur. Ils et elles racontent une rencontre avec un·e inconnu·e qui les a marqué·es à jamais.

En cette fin de mois de novembre, alors que le soleil tire sa révérence chaque soir à 17h30 et que l’actualité est en berne, difficile de trouver des raisons de se réjouir et de conserver un peu de foi en l’humanité.

Mais quand on se sent mal ou en insécurité, ou tout simplement quand on passe une mauvaise journée (vous allez avoir Daniel Powter dans la tête dans 3…, 2…, 1…), la main tendue que l’on reçoit ne vient pas toujours de quelqu’un que l’on connaît.

Parfois même, ce petit coup de pouce d’un·e parfait·e inconnu·e réchauffe le cœur longtemps, au point qu’on n’oublie jamais ce moment. Sur X (anciennement Twitter), des internautes ont raconté cette rencontre qui les a marquées.

« Souvent je pense à tous ces inconnus avec qui on a une toute petite interaction une seule fois dans notre vie et qu’on reverra jamais mais qui ont réchauffé notre cœur avec un petit sourire ou un petit compliment », écrit ainsi @jesuisgemo.

souvent je pense à tous ces inconnus avec qui on a une toute petite interaction une seule fois dans notre vie et qu'on reverra jamais mais qui ont réchauffé notre cœur avec un petit sourire ou un petit compliment — ορλένα 🧚🏻‍♀️ (@jsuisgemo) November 23, 2023

Sous son message, ont ensuite plu les anecdotes de gentillesse désintéressée. Petit florilège.

Le petit garçon du bus

Si vous voulez verser votre petite larme devant votre écran, on vous conseille de découvrir l’échange qu’a eu Gab avec un petit garçon, et qui l’a profondément marqué :

Je me rappelle d'une fois ou j'ai pris le bus, je tenais une rose pour mon ex, le petit garçon et venu s'asseoir à côté de moi et m'a demandé poliment si il pouvait sentir la rose, il devait avoir genre 3 ans grand max, je lui ai fait sentir et je lui ai dit de la tenir- https://t.co/NCND022kvC — Gab (@Gby2203) November 23, 2023

-il était super heureux de la tenir alors je lui ai dit de la garder. Il est parti voir sa maman en courant, tout souriant, et sa maman m'a dit qu'il adorait les fleurs et qu'il pouvait passer des heures à les sentir- — Gab (@Gby2203) November 23, 2023

-il a passé 30 minutes à sentir la rose dans le bus, en venant me remercier plusieurs fois.



-il a passé 30 minutes à sentir la rose dans le bus, en venant me remercier plusieurs fois.



Je l'ai croisé une deuxième fois (il m'avait pas reconnu) quand j'étais chez le fleuriste alors qu'il descendait d'un arrêt, genre 3 mois après, j'étais parti acheter une fleur- — Gab (@Gby2203) November 23, 2023

-pour déposer à ma tante. Je lui ai pris rapidement une fleur aussi et je me suis dépêché de les rejoindre sur la route pour lui donner.



-pour déposer à ma tante. Je lui ai pris rapidement une fleur aussi et je me suis dépêché de les rejoindre sur la route pour lui donner.



Je crois que c'est le meilleur gamin que j'ai rencontré dans ma vie, j'ai croisé sa mère il y a peu qui m'a dit « il m'en parle souvent »- — Gab (@Gby2203) November 23, 2023

-croyez moi qu'un petit geste peut rendre meilleur les souvenirs d'une personne. Enfant ou même adulte, je l'ai déjà fait à une mamie au parc qui a dit « quel charmant jeune homme, il va offrir des fleurs » et je lui ai offert, elle était super heureuse aussi — Gab (@Gby2203) November 23, 2023

Les enfants sont formidables

Une fois je marchais dans la ville et j'avais des cheveux rouges et longs. Une petite fille arrive en courant vers moi, me demande si je connais Ariel. Je lui dis que c'est ma cousine, elle m'a dit "tu lui diras qu'elle est très jolie mais toi encore plus" 🤧🤧🤧 https://t.co/PwBUynp9yM — Gros tup de Houmous | Бобер 🇵🇸 (@Gublerception) November 24, 2023

La foi ou un gamin inconnu de 3-4 ans, dans un parc, est venu m'offrir une pâquerette qu'il avait cueillie 🥲💛💛💛 https://t.co/OhY63HarIb — chipie (@daneensouad) November 24, 2023

Le jour de mon anniv, que mes proches avaient oublié, un petit garçon m'a offert la fleur qu'il avait fait en Art Plastique sous le simple prétexte qu'il m'avait trouvé triste. J'ai faillie chialer dans le bus ptdr pic.twitter.com/QKkwZt91L8 — momo (@ShiiroKirami) November 24, 2023

Moments de grâce dans les transports

-Quand j'ai pris l'avion pour la première fois à 8 ans et que je n'étais pas assise à côté de ma maman et mon frère il y a une dame elle s'est occupée de moi comme si j'étais sa fille. 🫶🏼

-Quand j'ai pris l'avion pour la première fois à 8 ans et que je n'étais pas assise à côté de ma maman et mon frère il y a une dame elle s'est occupée de moi comme si j'étais sa fille. 🫶🏼

-Les gens qui t'aident quand tu galère avec tes grosses valises quand tu prends le train! https://t.co/WNWyexg24t — sulove🤎⁹⁷¹ (@everythingisgd3) November 24, 2023

Cette année, il pleuvait, je marchais très vite pour rejoindre le métro (pas de parapluie, pas de capuche) et une dame m'a abrité avec son grand parapluie. Je m'en suis aperçue quand il pleuvait autour de moi mais pas sur moi 😅. — Iamsomeone (@veni_vidi_parti) November 24, 2023

C'était la 1ère fois que je volais avec Ryanair, du coup j'avais un peu peur. Et puis à un moment, on s'est retrouvé dans une zone de fortes turbulences. J'avais vraiment peur pour ma vie et la dame assise à côté de moi m'a tenu la main jusqu'à l'atterrissage pour me rassurer 🫰. — #T🌺🌴 (@tmx972) November 24, 2023

C'est un jour où je sortais d'un rendez vous médical j'étais dans le train et je me suis mise à pleurer. Une dame âgée était en face de moi elle m'a vu pleurer elle m'a tendu un mouchoir avec un bonbon. Elle était trop mignonne 🥹 — marie (@visioftstark) November 24, 2023

Je pleurais dans un train, me cachant entre deux wagons. Une femme a posé sa main sur mon épaule. Son geste a redoublé mes larmes, d'une émotion positive cette fois.

Je pleurais dans un train, me cachant entre deux wagons. Une femme a posé sa main sur mon épaule. Son geste a redoublé mes larmes, d'une émotion positive cette fois.

Elle m'a proposé de parler mais je ne voulais pas. Alors elle est restée en silence jusqu'à ce que je respire. — Clémence (@Mellofru) November 24, 2023

Une histoire qui fend le cœur

Cette histoire est racontée par Matthieu sur X :

La fois où j'étais à la fenêtre de mon appart et que j'ai entendu quelqu'un passer dans la rue avec des gros sanglots. J'ai appelé "Madame ! Madame !" mais elle se retournais pas alors j'ai mis chaussures j'ai dévallé l'escalier et j'ai couru toute la rue pour la rattraper.. https://t.co/D7idtEe8ZS — Matthieu (@Matthieu60120) November 24, 2023

