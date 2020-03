Comment Victor (Kamel Toe) est devenu Panteros666, DJ atypique

Tu avais aimé Victor / Panteros666 dans son épisode de The Boys Club ?

On y parlait avec Mymy de son rapport à la masculinité, du petit mec qu’il était et du grand gars moustachu qu’il est devenu, de sa première fois à l’Île de Ré et d’autres savoureuses anecdotes.

Tu peux l’écouter directement dans la page dédiée à cet épisode !

Le parcours de Panteros666 (ex-Kamel Toe)

Si tu avais aimé le bonhomme, tu devrais adorer son apparition dans mon podcast Histoires de Succès !

On rentre plus en profondeur dans son parcours, du petit garçon découvrant la batterie dans sa banlieue du Nord jusqu’au DJ international qu’il est devenu…

En passant par ce concours de Sciences Po Lille qu’il a littéralement « hacké » (il te donne sa méthode secrète).

Le tout agrémenté de plein de métaphores foireuses et de bonnes blagues. Parce que Victor est un gars bien.

Si tu souhaites voir les contenus dont on parle dans cet épisode, quelques liens !

Le Street Style de Victor en 2012

Le Don Juan de Molière vu par Kamel Toe

Et pour suivre Panteros sur Insta, rendez-vous sur @panteros666 !

Bonne écoute et merci d’avance pour tes commentaires.

