On débriefe la finale de Drag Race France en Live Twitch (attention, ça hurle)

Suite à la diffusion de la finale de Drag Race France le 11 août 2022 qui oppose les drag queens Soa de Muse, Paloma, et La Grande Dame, la rédaction de Madmoizelle débriefe toute la compétition qui représente un si grand moment de télévision.

Une claque artistique, à la française. On pourrait résumer ainsi la compétition Drag Race France, qui a été diffusée du 25 juin au 11 août 2022 en avant-première sur France TV Slash (plateforme numérique de France Télévisions), ainsi que sur France 2. Alors en près de deux mois, on a eu le temps de s’attacher aux 10 drag queens françaises de la compétition : La Kahena, Lova Ladiva, La Briochée, Kam Hugh, Elips, La Big Bertha, Lolita Banana, et surtout les trois finalistes La grande Dame, Paloma et Soa de Muse.

Le Débrief Madmoizelle de Drag Race France, vendredi 12 août 2022

Alors que cette compétition qui a pour juges Nicky Doll, Daphné Bürki et Kiddy Smile vient de se terminer, Madmoizelle souhaite revenir sur ce grand moment de divertissement artistique, d’émotion, et de télévision.

Avec la plupart des fans de l’émission au sein de notre rédaction, Emilie, Delphine, Inès, Aïda, Maëlle et Anthony, on vous donne donc rendez-vous le vendredi 12 août, de 12h à 14h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle pour un grand débrief. On vous garantit qu’il n’y aura pas de spoiler de 12h00 à 13h30. Après, pour les dernières trente minutes du Live Twitch, on dira les termes, un peu quand même.

On va déballer nos bijoux ensemble et délibérer avec vous !

Êtes-vous d’accord avec le choix de la gagnante de Drag Race France saison 1 ? Étiez-vous plutôt team La Grande Dame, Paloma ou Soa de Muse ? Qui auriez-vous fait gagner ? Que pensiez-vous de l’émission en général, son jury, ses personnalités invitées, sa mécanique et ses gimmicks ? Quelle aurait été la composition de votre jury idéal ?

Et vous, si vous deviez participer, quel aurait été votre drag name ? Quelle personne proche de vous auriez-vous ramener pour le défi de maquillage drag à faire sur quelqu’un d’autre ? Ou encore quelle mother auriez-vous aimé choisir dans le casting de Drag Race France saison 1 ?

Rendez-vous donc le vendredi 12 août, de 12h à 14h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle : on va déballer nos bijoux toutes ensemble, et délibérer avec vous !

Pour rejoindre le live… Rejoignez Le Débrief Madmoizelle de Drag Race France, vendredi 12 août 2022, de 12h00 à 14h00, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

À lire aussi : Je n’avais jamais regardé RuPaul’s, et j’ai adoré Drag Race France, franchouillard à souhait

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram @dragrace_france