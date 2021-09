On a testé pour vous l’appli des 1000 premiers jours créée par le gouvernement pour les parents

Pour alléger la charge mentale des parents et mieux les informer, le gouvernement a créé une appli. Que contient-elle ? On l’a téléchargée !

Dans le cadre de son plan des « 1000 premiers jours », le gouvernement veut mieux accompagner les (futurs) parents de la conception aux deux ans de leur enfant. Plusieurs chantiers ont été ouverts pour cela, dont celui de l’allongement du congé paternité.

Dernière initiative en date : créer une application, baptisée 1000 premiers jours, afin de rassembler toutes les informations dont les parents ont besoin sur le plan médical et administratif, mais aussi sur les stades du développement de l’enfant.

Développée avec des professionnels de santé et des associations de parents, cette application a aussi pour objectif d’aider à mieux dépister les difficultés parentales et les dépressions post-partum, souvent tues par les mères (et les pères) qui y sont confrontés.

Un calendrier et des articles pour suivre les étapes du développement de son enfant

Alléchées par ce programme, on a téléchargé l’appli. Premier ressenti : c’est une mine de ressources, plutôt bien construite.

Vous pouvez ainsi indiquer à quelle étape vous en êtes (conception, grossesse, âge de l’enfant) et être directement orientée vers des articles et contenus pertinents pour vous. Un calendrier vous permet aussi d’avoir sous les yeux tous les rendez-vous médicaux et/ou administratifs à ne pas manquer pour le suivi de grossesse et le suivi de votre nourrisson.

Pratique pour se rappeler de prendre rendez-vous pour les premiers vaccins de votre bébé, ou pour ne pas oublier la déclaration de naissance à faire en mairie (est-ce qu’on a failli rater le coche pour notre fille ? Possible…)

L’appli rassemble également sur une carte tous les lieux ressources pour les parents : lieux d’accueil parents-enfants, maternités, PMI, etc. De quoi trouver facilement de l’aide près de chez vous, même s’il vous faudra rester calme face à l’interface un peu foireuse. (Tip : cliquez sur l’écran et patientez pour zoomer).

Dépister les dépressions post-partum

Mais la partie la plus novatrice de l’application, c’est celle où l’on peut passer l’EPDS, une échelle de scorage de la dépression du post-partum, en répondant à une liste de questions simples. Suivant les résultats, les parents peuvent ensuite demander à être recontactés par l’une des bénévoles de l’association Maman Blues, spécialiste de la difficulté maternelle, pour être écoutés et orientés.

Le suicide représente la deuxième cause de mortalité maternelle dans la première année de vie de l’enfant. Alors, savoir qu’une application officielle reconnaît l’existence de la dépression post-partum et tente d’aider les parents à l’identifier (car, il existe encore un énorme tabou sur le sujet), c’est une très bonne nouvelle.

Crédit photo : Amina Filkins / Pexels