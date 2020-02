Ok Boomer a son hymne, signé McFly et Carlito

McFly et Carlito reviennent avec une vidéo hilarante qui parodie les « boomers » !

Le terme est issu de « baby-boomers », c’est à dire les personnes nées entre 1946 et 1964. Il désigne les anciennes générations parfois fermées et moqueuses des plus jeunes.

L’expression « Ok boomer » a quant à elle été popularisée par une députée néo-zélandaise de 25 ans qui a rabattu le caquet, en pleine Assemblée, à un homologue masculin qui ne la prenait pas au sérieux.

Je te laisse regarder le chef-d’oeuvre de McFly et Carlito et te taper le cul par terre :

« Ok boomer », le clip de McFly et Carlito

La vidéo s’ouvre sur une scène de repas de famille si cliché mais qui, je l’avoue, caricature à merveille des situations que j’ai vécues – et que, j’en suis certaine, tu as vécues aussi !

Le journal télévisé tourne pendant que des parents avec leurs deux enfants jeunes adultes mangent silencieusement. Le présentateur évoque alors l’expression « Ok boomer », avant d’ajouter :

« Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire… eh bien c’est parce que vous un êtes un ! »

Une remarque bien sentie qui déclenche un regard entendu entre la sœur et son frère, mais ne plaît pas au père, laquel éteint la télé rageusement en lâchant un petit :

« Ils savent plus quoi inventer. »

Une tirade typiquement boomer, un peu grincheuse sans être malveillante, qui relève surtout d’une incompréhension de notre génération. Et souvent, il faut bien le dire, illustre un manque de volonté de nous comprendre.

S’ensuit un clip hilarant de McFly et Carlito qui reprend une à une toutes les expressions de boomers.

Une caricature des clichés boomers par McFly et Carlito

Entre les « de toute façon on peut plus rien dire aujourd’hui » et les « tu peux pas comprendre t’es trop jeune », je crois que le summum est atteint au moment fatidique de la référence à la « moitié d’visage sur l’face time ».

Une situation qui m’a IMMÉDIATEMENT rappelé des gros fails FaceTime avec mes parents et grands-parents !

Conclusion de McFly et Carlito ?

« Tu peux pas comprendre t’es trop vieux. »

Un beau résumé de l’expression « Ok boomer », somme toute.

Une vidéo très second degré mais qui m’a aussi fait me jurer de ne JAMAIS devenir le genre de personne à se faire traiter de « boomeuse » …

Ou autre terme, car quand j’aurai atteint cet âge canonique, peut-être que « milléniale » sera devenue une vanne moqueuse !

