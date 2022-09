Non-lieu pour Nirvana, accusé de pédopornographie par l’ancien bébé de Nevermind

C’est peut-être la fin d’un célèbre feuilleton judiciaire. La justice américaine a rejeté la plainte de Spencer Elden, l’ancien bébé en couverture de l’album Nevermind de Nirvana.

L’album légendaire Nevermind de Nirvana a plus de trente ans et le bébé figurant sur la pochette de l’album est devenu grand. En août 2021, Spencer Elden, le plus célèbre des bébés nageurs avait déposé une plainte pour pédopornographie. Sa plainte a été rejetée par un juge californien.

Deux plaintes pour pédopornographie

En 1991, Spencer Elden était photographié nu à l’âge de quatre mois dans une piscine, lorgnant un billet suspendu à un hameçon pour la pochette de Nevermind.

Selon Elden, aujourd’hui âgé d’une trentaine d’années, cette image représente une « exploitation commerciale d’images à caractère pédopornographique ». À l’issue du rejet d’une première plainte déposée en 2021, l’ancienne égérie en a déposé une seconde en janvier 2022. En septembre 2022, la justice a tranché, comme l’indique Le Monde. Le juge de Los Angeles Fernando Olguin a de nouveau rejeté sa plainte pour des motifs de prescription.

150 000 dollars de dommages et intérêts demandés par le plaignant

Spencer Elden poursuivait en justice une quinzaine de personnes, dont Courtney Love et le photographe Kirk Weddle. Réclamant 150 000 dollars de dommages et intérêts, il affirmait n’avoir reçu aucune compensation financière, et que ses parents n’avaient pas donné leur accord pour utiliser sa photo de cette manière.

Ce témoignage entrait en contradiction avec celui du photographe Kirk Weddle, un ami du père de Spencer Elden. En 2008, il racontait au micro de NPR que le bébé avait été photographié pour le groupe, inconnu à l’époque, en échange de 200 dollars. Parmi les pièces du dossier, les avocats des anciens membres de Nirvana ont par ailleurs transmis une note affirmant qu’« Elden a passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que “bébé Nirvana” autoproclamé ».

« Il a refait la photo en échange de rémunérations à de nombreuses reprises ; il s’est fait tatouer le titre de l’album Nevermind sur la poitrine […], il a dédicacé des copies de la couverture de l’album pour les vendre sur eBay et il a utilisé ce lien pour essayer de draguer des femmes. »

Selon Le Monde, les avocats d’Elden ont déclaré qu’il ferait appel de cette décision.

