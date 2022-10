« NFT », « Go », « Babtou »… Les nouveaux mots du Petit Robert 2023

Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, entre 150 et 200 nouveaux mots intègrent le dictionnaire, officialisant des usages cependant déjà bien ancrés dans la société.

C’est le rendez-vous qu’attendent de pied ferme, chaque année, les passionnés de la langue française : la nouvelle fournée de mots intégrant officiellement le Petit Robert. Un rituel qui officialise des usages déjà bien ancrés et qui se fait le miroir de nombreux débats de société.

« Babtou », « NFT », « Go »… les mots qui entrent dans le dictionnaire

« Tous les ans, on repère et étudie de nombreux néologismes, mais on n’en entre qu’une toute petite partie », explique Géraldine Moinard, directrice éditoriale du Petit Robert, à nos confrères du Monde. De « NFT », pour Non-Fungible Token, à « Covidé » en référence aux personnes atteintes de Covid-19, ou encore « Babtou », le verlan de « toubab », qui désigne de façon familière un occidental ou un caucasien, entre 150 et 200 nouveaux mots ont intégré le Petit Robert. Des choix se basant sur la fréquence d’usage de ceux-ci dans la société, leur diffusion ainsi que leur pérennité. Le pronom « iel » intègre aussi définitivement le dictionnaire, après avoir été ajouté en ligne en 2021, créant une polémique au passage. On retrouve aussi désormais « gênance » ou encore « chiller » ainsi qu’« écoanxiété » un terme qui a d’ores et déjà de plus en plus place dans notre société, désignant l’angoisse générée par la crise climatique.

