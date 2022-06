Mon mec a des goûts de merde et on n’arrive pas à trouver un prénom au bébé

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis enceinte d’un petit garçon et on n’arrive pas à se mettre d’accord sur le prénom avec mon mari. Il a vraiment des goûts trop pourris et il est têtu comme une mule en plus : il refuse que je choisisse le prénom toute seule. Quel relou. Tu ferais quoi toi ? Vanessa

La réponse de la Daronne

Mon petit officier d’état civil,



Ne m’en parle pas. Au moment de nommer nos enfants, on a aussi rencontré un gros problème avec le daron : il ne proposait que des prénoms de merde et il critiquait les miens, soi-disant parce que « On dirait le nom d’un caniche » et autres « NON, je refuse d’appeler mon fils Beyoncé ». Après, c’est ma faute, je n’avais qu’à ne pas m’acoquiner avec un mec dépourvu de bon goût.



Finalement, on a opté pour un truc très simple : il a choisi le prénom de la première, moi du deuxième. Chacun son coup de cœur. Les prénoms des enfants ne s’accordent pas nécessairement, mais on s’en fout, tout le monde est content.



Depuis que je suis passée par là, je ne me moque plus jamais des prénoms entendus, parce que je connais les heures de prise de tête, mais aussi tout l’amour et les espoirs qui se planquent derrière ce choix qui, de toute façon, ne mettra jamais tout le monde d’accord.

Alors si tu as envie d’appeler votre enfant Geanlukmailenshon-Cerise, vas-y, qu’est-ce que tu veux que je te dise. Ce n’est pas moi qui vais te juger. Après tout, mon mari a appelé notre aînée comme son sportif préféré. Et moi, j’ai laissé faire, car je trouvais ça badass et puis je n’avais plus d’idée.

Tout ça pour dire que choisir un prénom, c’est l’enfer et que ma longue expérience m’a prouvé que le prénom coup de cœur n’était pas toujours celui qui finissait par avoir droit de cité. Parfois, on abandonne son rêve d’enfant pour un truc pratique, qui passe dans plusieurs langues ou qui colle mieux à la tendance actuelle (ne fais pas genre, tu sais de quoi je parle).

Mais pour se mettre d’accord sur un nom, il existe plusieurs solutions :



La liste : Chacun dresse une liste de 10 prénoms, ou même plus, je sais que c’est chaud, mais il faut qu’il y en ait suffisamment, sinon ça va mal finir. Ensuite, vous fusionnez vos deux listes et SOUDAIN, parmi les 20 prénoms, il y en a un qui se distingue et met tout le monde d’accord. C’est lui ! Vous pleurez d’émotion.

Non, je déconne. Ça ne se passera pas comme ça. Mais on peut espérer qu’à force de discussion vous arriverez à écrémer la liste pour n’en garder que 3 ou 4 que vous tolérerez tous les deux. Et ça permettra de cibler les discussions.



Le tirage au sort : Le tirage au sort permet de choisir un prénom d’enfant sans se disputer avec son partenaire, du moins pas avant la naissance puisque forcément, si ton prénom n’est pas tiré au sort, il y a des chances qu’ultérieurement ton mec entende un « Putain mais quel prénom tout pété ! » à chaque fois que tu appelles ton enfant.

Mais c’est le jeu ma pauvre Lucette, le tirage au sort t’a désignée perdante. Pour limiter les dégâts, ça peut valoir le coup de tirer au sort parmi les noms de la shortlist citée ci-dessus.



Le chacun son tour : Cette tactique est aussi appelée la tactique du fourbe puisque rien ne peut garantir qu’il y aura une seconde fois, et si on est désigné premier, on peut toujours se barrer après la naissance pour ne pas subir le mauvais goût de son partenaire pour un potentiel deuxième.

Mais en admettant que tu n’aies pas mon esprit tordu, tu peux accorder à ton mec le prénom qui lui tient à cœur pour le premier. C’est un peu dommage que feu son père adoré s’appelle Gérard et que vous attendiez un garçon, mais comme je l’ai dit plus haut, je ne juge pas. Et tu pourras te rattraper la prochaine fois.



Le nom composé : Alors là, c’est simple, vous collez les deux prénoms préférés, dans l’ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux, et voilà. Pratique et sans prise de tête, on devrait tous faire comme ça.



Le concours d’éloquence : Les deuxièmes prénoms, ce n’est pas fait pour les chiens, ça sert à ce que les enfants portent discrétos les noms moches de leurs aïeux sans foutre leur vie sociale en l’air. SANS CŒUR !!!! te répond ton mari en découvrant la vraie nature de son épouse. C’est le moment de demander à un tiers de trancher. Cela dit, je préfère être honnête avec toi, l’histoire très émouvante de papa Gérard va probablement remporter le suffrage.



Le chacun le sien : Étape numéro 1 : déclarez-le en tant que Jean à l’état civil, comme ça, c’est réglé. Étape numéro 2 : au quotidien, appelez-le comme vous en avez envie, chacun de votre côté. Un peu confusant pour l’enfant et l’entourage qui selon les moments s’appellera Gérard ou Enzo-Boo mais que veux-tu, la vie est faite d’incertitudes et c’est bien de s’y habituer dès l’enfance.



Allez bon courage, je te laisse, je dois aller chercher Ambroise-Atila, à l’école,



La bisette,

Ta daronne