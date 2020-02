Ça veut dire quoi, « Mercure en rétrograde », au fait ?

« Ah non mais ça, c’est à cause de Mercure en rétrograde, c’est sûûûûr… »

Voilà une phrase que j’entends de plus en plus souvent. C’est parfois ironique, parfois sérieux, selon les croyances de la personne qui la prononce.

Perso, je connais rien à l’astrologie, mais j’ai quand même fini par m’interroger :

Pourquoi est-ce que Mercure a l’air d’être en rétrograde tous les deux mois ?

Pourquoi est-ce qu’on parle toujours de Mercure en rétrograde, et jamais de Jupiter ou de Mars ?

Ça veut dire quoi, bordel, « Mercure en rétrograde » ?

J’ai enfilé ma casquette de Jamy pour partir à la pêche aux infos.

Mercure en rétrograde, au niveau scientifique

Bon, accroche-toi parce que j’ai fait un bac L, donc je me démerde comme je peux pour comprendre les schémas sur Wikipédia, avec l’aide de ma sœur qui est quand même chercheuse en astrophysique.

L’encyclopédie en ligne me dit :

« La rétrogradation, ou mouvement rétrograde, est le recul […] que semble décrire un corps céleste lors de son observation par rapport aux étoiles lointaines. […] Observé à partir du Soleil, le mouvement apparent de chaque planète serait circulaire quasi-uniforme. Cependant, la source d’observation étant la Terre, le mouvement de la Terre introduit un biais et les planètes extérieures semblent parfois reculer dans leur mouvement. C’est ce qu’on appelle le mouvement rétrograde. »

Le site StarChild de la NASA confirme que le mouvement rétrograde est un effet d’optique :

« Le mouvement rétrograde est un changement APPARENT dans le mouvement d’une planète à travers le ciel. Il n’est pas RÉEL : la planète ne se met pas à reculer dans son orbite. On dirait qu’elle recule, à cause des positions relatives de la planète, de la Terre, et de la façon dont elles se déplacent autour du soleil. Normalement, la nuit, les planètes avancent d’Ouest en Est à travers les étoiles. C’est ce qu’on appelle le mouvement prograde. Cependant, à certains moments la direction change et elles avancent d’Est en Ouest à travers les étoiles. C’est ce qu’on appelle le mouvement rétrograde. Le mouvement rétrograde ne dure pas longtemps et finit par redevenir un mouvement prograde. Ce phénomène, qui peut paraître étrange, se comprend facilement quand on prend en compte le modèle centré autour du soleil (héliocentré) de notre système solaire. L’explication du mouvement rétrograde dans un modèle héliocentré est qu’il survient quand une planète qui avance plus vite rejoint et dépasse une planète qui avance plus lentement. »

En gros, tout est une question de point de vue et de perception. Le mouvement rétrograde est en quelque sorte une illusion d’optique, qui a longtemps laissé les astronomes et physiciens perplexes !

C’est comme si tu te mettais à marcher à côté d’une amie. Vous avancez au début à la même vitesse, mais toi tu accélères et elle elle ralentit. Eh bien si tu ne prenais que toi en référentiel, tu aurais l’impression qu’elle recule, qu’elle s’éloigne.

(Bon, ton cerveau comprend bien qu’elle avance simplement plus lentement, mais pour les planètes, ton cerveau gère moins bien les évidences.)

Pourquoi parle-t-on toujours de Mercure en rétrograde ?

Bon, mais toutes les planètes du systèmes solaires sont concernées par cette illusion d’optique, alors pourquoi ne se focalise-t-on que sur Mercure ?

Pourquoi ne puis-je pas faire de blagues (très matures) sur « Uranus en rétrograde » ?

Probablement parce que, comme expliqué ici, Mercure est en rétrograde grosso modo 3 fois par an, contre moins d’1 fois par an pour Mars et Vénus, et 1 fois par an pour les autres planètes.

Elle fait son intéressante, quoi.

Pourquoi est-ce que j’ai l’impression que Mercure est TOUJOURS en rétrograde ?

Mercure en rétrograde, côté astrologie

Full disclaimer, je ne crois absolument pas à l’astrologie, aux horoscopes, aux messages du cosmos et autres spiritualités liées aux étoiles. (Je ne crois pas en grand-chose, pour être honnête.)

Mais je me suis renseignée, puisque Mercure rétrograde en Poissons jusqu’à ce 10 mars 2020 (après on est tranquilles jusqu’au 18 juin).

Mon Astrocenter indique :

« Ces périodes de rétrogradation durent environ 3 semaines et se traduisent par : Lenteurs, voire de l’immobilisme

Contretemps

Retour vers l’intérieur

Remise en question

Réflexion En astrologie, les effets d’une planète Rétrograde changent en fonction des influences habituelles de l’astre. Ainsi Mercure Rétrograde va jouer sur les moyens de communication, les contrats, les transports. »

Le site conseille d’appeler au lieu de textoter, pour limiter les malentendus, de ne pas faire réparer sa voiture et même d’éviter les mariages pendant cette funeste période.

Te voilà prévenue — mais surtout, je l’espère, mieux informée sur ce que c’est que cette histoire de Mercure en rétrograde !

