Mélanie Thierry parle du baby blues coriace qu’elle a connu (et elle n’est pas la seule)

La talentueuse actrice Mélanie Thierry (En Thérapie) se confie sur le baby blues qu’elle a connu après la naissance de son premier fils. Et c’est bien qu’elle en parle car elle est loin d’être la seule !

En pleine promo pour le film La Vraie Famille dans lequel elle tient le rôle principal, l’actrice Mélanie Thierry a révélé les difficultés qu’elle a rencontrées après la naissance de son premier fils, qu’elle a eu avec le chanteur Raphaël.

Peu de temps après son premier accouchement, elle avait tourné dans le film Le Dernier pour la route, sorti en salles en 2009, dans lequel elle incarnait une femme alcoolique.

L’actrice avait remporté le César du Meilleur espoir féminin pour ce rôle qui l’avait beaucoup aidée à sortir de son baby blues, comme elle l’a expliqué au micro de France Inter dans l’émission La Bande Originale :

J’avais un peu peur de m’emparer de ce personnage un peu borderline et fragile. Mais finalement, ça m’a remis sur pied de travailler, d’avoir foi en un film. Je suis revenue à la lumière comme mon personnage d’une certaine façon.

L’actrice développe au sujet de ce baby blues — très fréquemment rencontré par les jeunes mères en période de post-partum :

« Après, j’allais pas MAL non plus mais on sait bien que les baby blues peuvent être coriaces parfois. Ça arrive.

Il faut juste se réadapter, hormonalement, qu’on remettre un peu les niveaux… À niveau. Et ce n’est pas grave. »