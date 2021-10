Mégasurprise (non) : quand on donne de l’argent aux parents pauvres, ils le dépensent pour leurs enfants

Une étude récente nous apporte plus d’infos sur les dépenses des familles qui bénéficient d’une sorte de revenu universel. Et un point de plus en la faveur de la solidarité !

Alors que les débats nauséabonds vont bon train sur l’utilisation des allocations par les ménages, cette étude vient apporter une pierre de plus à l’édifice des bienfaits des aides publiques.

Les dépenses pour les enfants augmentent

En Alaska, un programme se rapproche beaucoup du revenu universel – « somme d’argent que chacun reçoit indépendamment de qui il est », selon la définition de l’économiste Samuel Bendahan.

L’étude en question (menée de 1996 à 2015), qui porte sur cette zone géographique, s’est ainsi intéressée aux dépenses des familles et ô surprise : les personnes pauvres et de classes moyennes bénéficiant de ce revenu dépensent proportionnellement plus en moyenne pour leurs enfants que celles qui n’ont pas accès à ce programme !

Elles utilisent cet argent pour l’éducation, l’achat d’habits, de jeux et de matériel électronique.

Les hauts revenus bénéficiant de ce revenu universel ne dépensent en moyenne pas plus pour leurs enfants. L’étude s’avance sur une explication : ces foyers dépensent déjà beaucoup pour leurs enfants et garderaient l’argent au chaud, car les frais scolaires universitaires sont aux États-Unis très élevés et nombreux sont les étudiants à s’endetter durablement.

(© Unsplash)

En France, des débats nauséabonds

Comme aux États-Unis, un argument classiste contre les aides sociales – et le revenu universel – consiste à dire qu’on ne peut pas faire confiance aux pauvres, qui dépenseraient l’argent reçu n’importe comment.

La récente polémique à propos de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, en est un exemple : il reprenait lors d’une déclaration une fausse information selon laquelle les « achats d’écrans plats [étaient] plus importants au mois de septembre » grâce à l’allocation de rentrée scolaire.

En 2017, le candidat du parti socialiste Benoît Hamon portait la proposition du revenu universel d’existence. Sa candidature n’avait pas reçu les suffrages attendus (6,35 % des voix seulement) mais cette mesure phare de son programme pourrait bien revenir dans les débats à l’approche de la présidentielle, à un moment où les foyers ont été affaiblis économiquement par la crise du Covid et où beaucoup doivent faire face aux conséquences financières parfois terribles.

Crédit photo une : Unsplash