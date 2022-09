MadPrime : tout comprendre de la polémique transphobe contre le Planning familial

Rendez-vous ce soir à 19h pour un nouveau MadPrime sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, consacré aux attaques contre le Planning familial et aux mobilisations antitrans en France.

Durant cet été, le Planning familial a été au cœur d’une violente vague de cyberharcèlement pour avoir communiqué sur le fait qu’il accueille toutes les personnes ayant besoin d’un suivi gynécologique ou d’un suivi de grossesse, toutes les personnes, y compris les hommes trans qui peuvent être concernés par cet enjeu de santé sexuelle et reproductive.

Des attaques d’abord menées par l’extrême droite, mais aussi par d’autres personnalités qui se réclament du féminisme, et qui, depuis quelque temps, sont de plus en plus mobilisées contre ce qu’elles nomment le transactivisme.

Avec ce nouveau MadPrime sur Twitch, on vous propose de revenir sur ce qu’il s’est passé en août, de comprendre ensemble ce que ces attaques signifient mais aussi d’analyser pourquoi cette séquence médiatique et militante est importante, de comprendre les liens qui ont émergé entre des milieux réactionnaires anti-IVG et des activistes anti-trans, et enfin, analyser les différentes réactions.

Avec nous ce soir, deux invitées pour répondre à toutes vos questions, toutes deux militantes féministes :

ainsi que la sociologue Karine Espineira, sociologue des médias et chercheuse spécialiste de la construction médiatique de la transidentité, à travers plusieurs interventions durant le live.

