MadPrime : on décrypte les conséquences de Roe vs Wade ce soir sur Twitch

Posez toutes vos questions ce soir sur Twitch pour comprendre la révocation de Roe vs. Wade aux États-Unis et ses conséquences en France. Un live en compagnie de Marie-Cécile Naves, Sandra Vizzavona et Alexandra de Sousa Dantas, à partir de 18h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.

Les réactions et les rassemblements se poursuivent, quelques jours après la révocation de l’arrêt Roe vs Wade, qui garantissait depuis 1973 le droit à l’avortement aux États-Unis.

Pour comprendre ce qu’il se passe de l’autre côté de l’Atlantique, mais aussi décrypter comment cela pourrait avoir un impact en France, nous vous donnons rendez-vous ce soir sur la chaîne Twitch de Madmoizelle pour le tout premier MadPrime, un nouveau format que nous consacrons aujourd’hui tout spécialement à l’IVG.

Nous analyserons ensemble ce qui a amené à la fin de Roe vs Wade, et comment à peine révoqué, plusieurs États ont aussitôt interdit l’avortement. Nous verrons aussi pourquoi cette décision pourrait se propager au-delà des frontières, et comment en France, les associations féministes appellent à la vigilance : Pourquoi tient-on à inscrire le droit à l’IVG dans notre Constitution ? L’avortement est-il réellement menacé ? Et quelle est la réalité de l’accès à l’avortement aujourd’hui en France ?

Avec nous ce soir, trois invitées pour répondre à toutes vos questions :

Marie-Cécile Naves , politiste et directrice de recherche à l’institut Iris et directrice de l’Observatoire Genre & Géopolitique, autrice du livre La démocratie féministe (Calmann-Lévy)

, politiste et directrice de recherche à l’institut Iris et directrice de l’Observatoire Genre & Géopolitique, autrice du livre La démocratie féministe (Calmann-Lévy) Sandra Vizzavona , avocate et autrice du livre Interruption, l’avortement par celles qui l’ont vécu (Stock)

, avocate et autrice du livre Interruption, l’avortement par celles qui l’ont vécu (Stock) Alexandra de Sousa Dantas, interne en médecine, membre de l’équipe du REVHO (Réseau entre la Ville et l’Hôpital pour l’orthogénie)

MadPrime spécial IVG Rendez-vous ce soir pour le MadPrime consacré au droit à l’IVG, de 18h à 20h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

À lire aussi : Oui, il est impératif et urgent de constitutionnaliser l’avortement