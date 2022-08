Les protections menstruelles deviennent gratuites en Écosse ! À quand la France ?

C’est officiel : avec l’entrée en vigueur le 15 août 2022 d’une loi contre la précarité menstruelle, les protections périodiques sont désormais gratuites — dans des points d’accès dédiés — en Écosse.

C’était une grande première mondiale : le 24 novembre 2020, le Parlement écossais avait voté à l’unanimité pour un accès gratuit aux protections hygiéniques pour toutes les personnes menstruées, afin de lutter contre la précarité menstruelle.

Des tampons et serviettes hygiéniques distribués gratuitement

Près d’un an et demi plus tard, la loi est désormais entrée en vigueur en Écosse. Ce sont les collectivités locales qui ont l’obligation de rendre accessible gratuitement tampons et serviettes hygiéniques à quiconque en aurait besoin sur le territoire : en pharmacie, dans des centres communautaires ou dans certains lieux publics.

Dans la pratique, à l’heure actuelle, l’offre varie selon les mairies. Ainsi, le site du conseil municipal d’Édimbourg mentionne par exemple la possibilité de commander gratuitement en ligne, tandis que les différentes mairies semblent proposer des types de protections variés (tampons, cup menstruelle, serviettes hygiéniques lavables…). L’application PickMyPeriod, lancée hier, servira à trouver le point de distribution le plus proche de soi.

Une mesure qui doit beaucoup à la mobilisation d’un groupe de lycéennes, Lady Business, dont les interventions dans différents établissements scolaires et au Parlement avaient marqué les esprits, et dont on espère qu’elle marquera le début d’une prise de conscience politique globale du coût des menstruations.

En France, des distributeurs de protections menstruelles gratuites sont installés depuis quelques mois dans les universités. Un premier pas non négligeable dans la lutte contre la précarité menstruelle, qui risque de s’aggraver face à l’inflation actuelle. À quand la suite ?

Crédit image de Une : Natracare / Unsplash