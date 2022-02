Les femmes dans les films d’horreur, c’est le gros sujet qu’on décrypte sur Twitch mardi prochain !

Tenez-vous prêtes, ce mardi 15 février de 20h à 22h aura lieu un live dédié à l’évolution des personnages féminins dans les films d’horreur sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.

À l’occasion de la sortie du film The Power distribué par Alba Films le 16 février, la présentatrice en cheffe des lives Madmoizelle, la bien nommée Shakaam reçoit des invitées de choix : Judith de la chaîne Demoiselles d’Horreur et Taous Merakchi anciennement connue sous le peuso Jack Parker.

The Power va vous captiver si vous adorez les films d’épouvante qui jouent avec la peur du noir… L’intrigue prend place en 1974 lors du premier jour de Val en tant qu’infirmière de nuit dans un hôpital en piteux état de Londres. À la suite d’une évacuation du bâtiment due aux coupures d’électricité imposées par le gouvernement, l’infirmière se retrouve presque seule dans cet hôpital, plongé dans l’obscurité de la nuit. Mais une force maléfique hante les lieux, et Val va devoir s’y confronter si elle espère revoir la lumière du jour.

Ce film d’épouvante met en avant de nombreux personnages féminins : l’occasion de revenir sur leur évolution dans les films d’horreur. Entourée de spécialistes et admiratrices du genre, c’est dans un live ludique que Shakaam débattra avec elles du sujet.

Des invitées expertes du genre horrifique

Pour aborder le sujet, qui de mieux placé que la youtubeuse Judith qui s’illustre chaque semaine sur sa chaîne Demoiselles d’Horreur ? Dans ses vidéos elle propose des analyses de mise en scène centrées sur les personnages féminins dans les films de genre.

En grande passionnée, Judith part régulièrement à la rencontre de comédiennes et de réalisatrices de film d’épouvante pour son plus grand plaisir et celui de sa communauté.

Pour les accompagner durant ce live, Shakaam a convié Taous Merakchi, connue sous le pseudo Jack Parker, qui officiait il y a bien longtemps chez Madmoizelle. Depuis plusieurs années, cette touche-à-tout s’est essayée avec succès à l’écriture. Elle est l’autrice de plusieurs livres dont Le Grand Mystère des Règles, ainsi que Vénère qui sortira le 2 mars prochain.

Taous Merakchi a également lancé le podcast Mortel, dans lequel elle parle de sa fascination pour la mort et du tabou qui l’entoure. En résumé, c’est une interlocutrice toute désignée pour parler de films de genre.

Un live dédié à l’épouvante

Comme d’habitude Shakaam vous a concocté un programme aux petits oignons, en commençant par un quizz pour se mettre en jambe puis un débat. Bien évidemment vous aurez la possibilité d’intervenir à tout moment et ce trio de choc prendra plaisir à répondre à vos questions en direct.

Alors pour en savoir plus sur The Power que vous pourrez retrouver en salle dès le 16 février, et parler de film d’horreur, rendez-vous le mercredi 15 février de 20h à 22h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.

Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

À lire aussi : Faut-il se fier à cette étude sur les films d’horreur les plus effrayants ?