Les bébés italiens porteront les noms de leurs deux parents à la naissance, et c’est une très bonne nouvelle

Voilà, ça y est, en Italie, c’est n’est plus automatiquement le nom du père que les enfants porteront à la naissance !



La Cour constitutionnelle italienne a déclaré « illégitime » l’attribution automatique du nom de famille du père à l’enfant le mercredi 27 avril 2022.

Le nom des deux parents dès la naissance

Désormais, l’enfant portera les noms des deux parents à la naissance ou seulement l’un des deux, si les parents sont d’accord.

Comme nous le rapporte Ouest France, la Cour italienne précise :

« L’enfant prend le nom de famille des deux dans l’ordre sur lequel ces derniers se mettent d’accord, sauf s’ils décident d’un commun accord d’attribuer seulement le nom de famille de l’un des deux. »

Les deux noms seront donc automatiquement inscrits, mais il reviendra quand même aux parents de déclarer l’ordre dans lequel ils souhaitent qu’ils soient apposés.

(© Unsplash/Christian Bowen)

Et en France alors ?

Des réflexions sont menées depuis plusieurs années sur la généralisation du fait de porter les noms des deux parents. Actuellement, c’est le nom du père qui est donné automatiquement, même s’il est possible de mettre les deux ou seulement celui de la mère.

Le député Patrick Vignal soutient l’association Porte mon nom qui milite activement pour instaurer le double nom de famille par défaut à la naissance, comme le faisait déjà Christiane Taubira.

En 2013, alors ministre de la Justice, cette dernière avait déjà tenté d’instaurer le double nom automatique, sans succès. Elle avait néanmoins obtenu qu’en cas de désaccord entre les parents, les deux noms soient attribués, au lieu du seul nom paternel (loi du 17 mai 2013).

En France, il sera possible le 1er juillet 2022 de pouvoir choisir entre le nom de famille de son père ou de sa mère à l’âge adulte, et c’est une avancée importante en matière d’égalité femmes-hommes ! Espérons que la France suive le chemin de l’Italie et que les deux noms de famille à la naissance soient proposés de façon automatique !

À lire aussi : Les femmes et les jeunes ont hâte de changer de nom pour passer au matronyme

Image à la une : © Christian Bowen/Unsplash