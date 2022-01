Les amies de mon mec me détestent et lui ne me défend pas… c’est mort ou pas ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

« Chère Daronne, Les amies de mon mec ne m’apprécient pas et font tout pour nous séparer. Voilà mon mec et moi nous sommes rencontrés il y a deux ans maintenant. On a déjà fait une pause mais on s’est donné une deuxième chance et depuis tout va pour le mieux, à l’exception de ses amies. Je suis mère d’un petit garçon de quatre ans et lui n’a pas d’enfant. D’ailleurs, dans son groupe d’amis, les parents sont un peu exclus et mal vus. Au début de notre relation, je me suis tapé toutes les soirées chez mon mec avec ses amis ! J’ai fait beaucoup d’efforts mais les filles de la bande n’ont jamais essayé de me connaître. J’ai donc demandé à mon mec de mettre un peu le holà sur les soirées entre potes et de nous laisser un peu d’espace en tant que couple. Depuis, ses amis me critiquent encore plus… et lui ne réagit pas. Elles sont constamment en train de lancer des pics et lui font savoir qu’elles considèrent qu’on est trop différents pour être ensemble – je suis Noire et lui Blanc, j’ai un enfant lui pas, je suis très famille et lui son monde tourne autour de ses amis…



Je ne sais plus quoi faire parce que je sens que c’est en train de pourrir notre relation. J’essaie de prendre sur moi mais son attitude passive face aux critiques de ses copines me blesse énormément. Je ne veux pas qu’il coupe les ponts avec elles, juste qu’il ne les laisse plus me manquer de respect et qu’il assume notre relation. Il a du mal à le comprendre. Comment faire pour vivre ma relation sereinement ? Mia »

La réponse de la Daronne

Ma petite galette des rois,

Rien n’est pire que les fouteurs de merde… à part ceux qui les laissent foutre la merde.

En lisant ton message, j’ai envie d’aller fiche des taquets à ces pestouilles de mes deux, mais cela ne jouerait pas en ta faveur. Et puis on n’a qu’une version de l’histoire : celle que ton mec veut bien te raconter. Les dynamiques de groupe sont souvent complexes et pour des raisons qui m’échappent encore, certains cercles d’amis ont des codes tellement compliqués à craquer qu’y entrer reviendrait à tenter de pénétrer un site noir de la CIA, et je suis assez fière de ma métaphore puisqu’une fois que tu y es rentré, ce n’est pas facile d’en sortir non plus.

On est d’accord, FRANCHEMENT, pourquoi ton copain continue-t-il de traîner ses guêtres dans ce panier de crabes toxique ? Si tu veux mon avis, il profite de la situation ce petit malin. Et il te laisse payer les pots cassés, comme il laisse aussi peut-être payer les pots cassés à ses copines.

Le mythe de la mégère et du canard

Le canard, c’est un surnom de bon goût qu’on donne à l’homme en couple qui, sous prétexte qu’il a trouvé chaussure à sa patte palmée, refuse soudain toutes les propositions sociales.

Évidemment, au lieu d’accepter que l’homme en question soit en pleine possession de son libre arbitre et décide volontairement de se retirer – partiellement – du monde, ses potes vont conclure que sa nouvelle conquête le mène à la baguette. Si elle n’était pas là, l’homme serait plus présent pour ses amis. C’est sa faute à elle. CQFD.

Le conflit de loyauté et les salades qu’on raconte

Ce mythe est fort pratique, mais pas pour tout le monde malheureusement. Mais enfin, il est pratique pour le premier concerné – ton mec – qui n’a plus qu’à te mettre sur le dos à peu près tout et n’importe quoi.

Il n’a pas envie d’aller voir Les Tuches 4 au cinéma ? C’est toi qui es snob (alors que tu kiffes les comédies nulles). Il refuse de se mettre carpette minable et de rentrer en rampant à 6 heures du matin ? C’est toi qui l’empêches de sortir (alors que tu n’aurais rien contre une nuit de folie, pour une fois que ton enfant dort chez son père).

En bref, la copine chiante a très bon dos, et comme par nature, nous sommes tous conditionnés à croire que les pauvres mecs sont toujours pris en otage par des femmes reloues, tout le monde fonce tête baissée dans le panneau et les pestouilles de la bande, plutôt que de se dire que quand même, leur pote est grand et qu’il pourrait prendre ses propres décisions, préfèrent se dire que tout est ta faute.

C’est plus confortable pour tout le monde, lui évite de se confronter à la meute et elles évitent d’admettre que leur pote les prend un peu pour des truffes. Comme il te prend pour une truffe d’ailleurs quand il vient te rapporter tout ce qu’elles ont dit sur toi. Ça lui permet de cloisonner sa vie, de s’en sortir sans trop de dommage et de ne jamais assumer ses responsabilités en refoutant la faute sur les uns et les autres. Chapeau l’artiste !

Initier le dialogue

Honnêtement, je ne sais pas si tu peux compter sur ton homme dans cette situation. Il a bien trop peur de perdre sa chèvre, son chou, et ses petits privilèges de mec en couple. Si tu peux, et que tu sens que cela pourrait donner quelque chose, tu pourrais initier le dialogue avec ses potes, par exemple en les invitant à aller boire un verre pour discuter de vos différends.

Je suis à 100 % derrière toi et je te soutiens, mais il est fort possible qu’il se soit passé quelque chose (de réel, ou de supposé, par exemple déformé et amplifié par ton mec, décidément MERCI LUI) qui a légitimement provoqué leur courroux.

En bref, qu’elles soient réellement persuadées d’être dans leur bon droit quand elles clament à tout-va que tu n’es pas quelqu’un de bien. Aborde-les de façon neutre et polie, en leur expliquant que, comme elles, tu ne veux que le bonheur de ton homme et que tu souhaites mettre les choses à plat sans agressivité.

Il se peut qu’elles refusent, auquel tu n’auras vraiment plus rien à te reprocher et si elles acceptent : tu auras tout gagné. Et attention ! Le moment venu, on garde son calme et on n’hésite pas à passer de grosses couches de cirages (compliments, tournées payées, diplomatie et j’en passe, l’idée n’est surtout pas de se disputer).

L’ultimatum

Tu n’es pas obligée d’aimer les potes de ton partenaire pour être heureuse dans la vie ni dans ta relation, mais ce que tu me racontes soulèves un problème bien plus grave – selon moi –qu’une simple bisbille entre personnes qui ne s’entendent pas.

Ton mec n’assume pas votre relation et te fait donc passer au second plan. Je pense qu’il ne faut pas faire comme si ce red flag n’en était pas un, et qu’il est temps de lui poser un ultimatum : soit il assume votre relation et exige qu’on la respecte (premièrement en arrêtant de te critiquer), soit tu quittes le navire.

Une personne qui n’est pas capable de te défendre face à ses amis, n’en sera probablement pas capable dans d’autres contextes (professionnel et familial, par exemple) et prendra la fuite quand tu auras besoin de son aide, ou pire privilégiera la personne qui te blesse.

Et ça, c’est beaucoup plus grave qu’une simple « embrouille de filles » (ahhh on aime ce stéréotype bien pourri qui permet aux hommes de nous ridiculiser en une phrase et reléguer des problèmes relationnels complexes et douloureux au rang de chamailleries puériles).

Si ce problème venait à vous séparer, ce ne serait pas ses copines qui seraient responsables de votre rupture, mais son attitude à lui. On ne réussit à foutre la merde que si quelqu’un nous laisse faire, et même nous en donne le droit.

J’espère que tu réussiras à mettre du plomb dans la tête de ton compagnon, sinon ne désespère pas, il y a forcément un cismec pas trop nul qui t’attend dehors et qui saura te respecter.

La (grosse grosse) bisette,

Ta Daronne,

